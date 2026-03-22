影／台中逢甲商圈持刀攻擊 扭打一團民眾驚險奪刀

台中逢甲商圈今下午驚傳持刀案，黃姓男子因細故糾紛當場拿1把水果刀作勢傷人，所幸被周邊民眾控制經警方到場逮捕，有民眾路過目睹驚嚇不已，影片上傳也引起民眾熱議，警方除查扣作案刀械，詢後依傷害罪嫌將他送辦。

民眾拍下畫面顯示，黃男當時持刀和被害人扭打，對方緊抓他持刀的手不放並大喊「救命！」一旁3、4位民眾一邊勸說，再藉機靠近後合力將黃男壓制，所幸順利奪刀後再將他壓制在地。

轄區第六分局獲報緊急派9名警員，到場時雙方已無衝突，經查持刀的黃男（22歲）因和被害人有糾紛，今下午4點多在文華路見面後又想到過去糾紛，黃一時失控持手中的水多刀作勢威嚇、攻擊，雙方一度拉扯。

警方在現場查扣作案用水果刀，警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。