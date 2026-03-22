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彰化驚悚命案…男被挖眼、削臉虐殺 疑因毒品糾紛「魂斷百果山」

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彰化驚悚命案...男子被挖眼、削臉虐殺 疑因毒品糾紛慘死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市百果山發生命案，一名男子20日陳屍產業道路被民眾發現報案，男子死狀甚慘，臉皮幾乎被削掉，眼珠也掉落，檢警追查後，循線拘提張姓、吳姓等4名相關嫌疑人，檢方偵訊後，認為張男與吳男涉嫌殺人，今聲押禁見均獲准，預定下周二解剖釐清案情。

據了解，一名年輕男子20日下午被發現倒臥在員林偏僻的百果山產業道路，雙眼眼珠掉落，疑似被挖出，臉皮幾乎被削掉，男子已傷重身亡，目擊者嚇得報警處理。

警方接獲報案後展開調查，死者是30多歲湯姓男子，彰化地檢署檢察官即指揮員林警分局展開調查，前晚循線拘提4名涉嫌被告到案，檢察官昨日也進行相驗，複訊被告後，其中張姓及吳姓主嫌，涉犯殺人嫌疑重大，經檢察官聲押禁見均獲准，另2人則各3萬元交保。

由於多名凶嫌集體對湯男虐殺，手段凶殘，到底是何深仇大怨，檢警還在釐清犯罪動機及過程。死者湯男並非彰化本地人，而是外縣市人，凶嫌多人將他押到彰投偏遠交界處痛下殺手，警方是根據路口監視器追查才找到張吳主嫌。

據了解，湯男與黃姓男子在網路認識，日前湯男疑似提供毒品給黃男，卻造成黃男身體出現狀況，黃男告訴親友，親友張男與吳男等人將湯男押走，疑似要討公道，卻過度施虐而發生憾事。目前檢警還在釐清案情中，並陸續傳訊相關證人，並預定下周二進行解剖。

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一名男子遭虐殺在員林市百果山，檢方將２名主嫌依殺人罪聲押獲准。記者林宛諭／攝影
一名男子遭虐殺在員林市百果山，檢方將２名主嫌依殺人罪聲押獲准。記者林宛諭／攝影

殺人 彰化 檢察官

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