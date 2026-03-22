彰化男疑被挖眼虐殺身亡丟路邊 4嫌落網、2人收押禁見

彰化縣員林市百果山發生命案，一名男子20日陳屍產業道路被民眾發現報案，據了解，男子死狀甚慘臉皮幾乎被削掉，眼珠也掉落，檢警追查後，昨晚循線拘提張姓、吳姓等4名相關嫌疑人，檢方偵訊後，認為張男與吳男涉嫌殺人，今聲押禁見均獲准。

據了解，一名年輕男子20日下午被發現倒臥百果山產業道路，雙眼眼珠掉落，疑似被挖出，臉皮幾乎被削掉，男子已傷重身亡。

警方接獲報案後展開調查，死者是30多歲湯姓男子，彰化地檢署檢察官即指揮員林警分局展開調查，昨天循線拘提4名涉嫌被告到案，檢察官昨日進行相驗，複訊被告後，其中張姓及吳姓主嫌，涉犯殺人嫌疑重大，經檢察官聲押禁見均獲准，另2名嫌犯各3萬元交保。

據了解，這起駭人虐殺案疑與毒品有關，檢警還在釐清犯罪動機及過程，並預定下周二進行解剖，釐清案情。

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