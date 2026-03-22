賓士男違規拒檢衝撞警車逃 三重警開2槍2嫌自知難逃今晨投案

新北市38歲陳男昨午3時許開賓士車載44歲林男行經三重時，因違規被巡邏警發現攔查，陳男要取出證件時突掉出喪屍煙彈，當場心虛加速逃逸還衝撞警車，警方開了2槍後陳男趁亂逃逸。今天凌晨2人自行投案，詢後依毒品、公共危險罪嫌送辦。

據了解，有多項前科的陳姓男子目前無業，昨天下午3時許駕駛賓士車載林姓友人行經新北市三重區福裕街時，因違規跨越雙黃線遭巡邏經過的警員發現盤查。陳男一開始假意配合停車受檢，不料陳男要從褲子口袋取證件時，突然掉出1顆喪屍煙彈。

警員見狀立即喝令陳男下車受檢，陳男因心虛竟猛踩油門加速逃逸，警方尾隨追捕並通報攔截圍捕。警匪一路追至重新路二段與中正南路口時，因前方排起車陣阻擋陳男去路，警方喝令2人下車時，陳男竟試圖衝撞前車竄逃，警員見狀立即朝陳男賓士車引擎蓋連開2槍，但陳男衝撞警用機車後成功逃逸。

警方調閱監視器追緝，發現嫌犯逃逸後將車停在台北市濱江街一處停車場，趕抵現場時嫌犯已離開。直至今晨1時許陳男、林男才自行至警局投案，警方詢後依公共危險、毒品罪嫌將2人送辦法辦。另針對陳男逃逸過程中危險駕駛、跨越雙黃線、轉彎未依標誌、圓環標誌路段倒車、闖紅燈、紅燈右轉、拒絕停車接受稽查逃逸、未禮讓行人等12項違規開單告發，最高將處10萬元罰款。

警方朝賓士車引擎蓋連開2槍。記者林昭彰／翻攝

警方在台北市濱江街一處停車場找到嫌犯駕駛的轎車，引擎蓋上還有2個明顯的彈孔。記者黃子騰／翻攝