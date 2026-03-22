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影／住家當毒品分裝場警方破門逮3人 搜出5枚土製爆裂物
屏東縣恆春警分破獲毒品分裝場，警方掌握67歲張姓男子疑在住家做毒品分裝場，破門攻堅，起獲毒品安非他命等，還有查獲毒品分裝工具等，屋內竟還有5枚土製爆裂物，查獲黃男等三人，警詢後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。
警方現場查獲3人，67歲張男、 41歲王男與53歲的洪女，67歲張男將住家變成毒品分裝場，王男負責分裝，洪女是張男的租客。
警方調查，犯嫌為分裝毒品，除購置加熱器，攪拌棒、溫度計、燒杯、針筒、化學品等器材，以增加成品純度外，還製作5枚土製爆裂物與1支空氣長槍防身。
警方現場查獲二級毒品依托咪酯菸油毛重423公克，第二級毒品甲基安非他命毛重127公克與分裝設備一批等。警詢後將三人依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，並向檢方建請聲押，最後三人交保。
恆春分局分局長郭懷澤表示，近年來施用毒品駕駛造成民眾傷亡事件層出不窮，其中使用依托咪酯等毒菸彈即占絕大多數。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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