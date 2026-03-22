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屏東警破獲毒品分裝場 逮3嫌起出土製爆裂物
屏東警方於恆春查獲毒品分裝場，18日破門攻堅，當場起出第二級毒品逾500公克、毒品分裝工具1批，還有土製爆裂物5枚，以及空氣長槍1支等證物，3名犯嫌依法送辦。
屏東縣警察局恆春分局今天發布新聞稿表示，分局近日主動查知有人利用民宅開設毒品分裝場，將第二級毒品甲基安非他命分裝成小包，並將第二級毒品依托咪酯分裝成煙彈，意圖販售牟利，蒐證完成後報請屏東地檢署指揮偵辦，18日見時機成熟破門攻堅。
恆春警分局表示，現場起出依托咪酯煙油毛重423公克、甲基安非他命毛重127公克，以及分裝場原料、燒杯、加熱器、攪拌器等毒品分裝工具1批，並查獲67歲黃姓男子、41歲王姓男子及53歲洪姓女子等3名犯嫌。
警方指出，犯嫌購置化學器材增加成品純度，毒煙彈若流入市面，將嚴重危害社會，所幸即時查獲。另外，犯嫌還製作5枚土製爆裂物以及備有1支空氣長槍防身。警詢後認3名犯嫌涉有嫌疑，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並建議聲請羈押，後續將持續擴大偵辦。
恆春警分局長郭懷澤表示，近年來施用毒品駕駛造成民眾傷亡事件層出不窮，其中使用依托咪酯等毒煙彈即占大多數，恆警主動出擊查緝毒品，維護社會治安環境，不容毒品進入恆春半島。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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