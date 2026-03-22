屏東警破獲毒品分裝場 逮3嫌起出土製爆裂物

行駛九份金瓜石及台北的「台灣好行」新北市觀光巴士周姓駕駛，上月20日大年初四時搭載十多名乘客，在瑞芳車站附近發生擦撞，警方發現他神情異常，經檢測安非他命呈陽性，涉毒駕被逮捕。對此，台北客運總經理李建文向社會大眾致歉，並表示案發當天立即將周員解雇，並將體檢及尿液檢驗報告提供警方及主管機關調查，當事人的工時及休假都正常。

2026-03-21 15:37