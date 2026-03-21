影／賓士車內藏毒品 三重員警連開2槍仍被衝撞脫逃

新北市警方今天下午在三重區攔查違規車輛時發現毒品喪屍煙彈，駕駛立刻加速衝撞逃脫，員警一度追上並連開2槍，嫌犯仍橫衝直撞飆車逃離。警方強調絕不寬貸，已鎖定身分循線追查、連開12張罰單最高可處約10萬元罰鍰。

巡邏員警下午3時許在三重區正義南路，發現1輛黑色賓士轎車違規跨越雙黃線左轉福裕街，攔停舉發時查驗身分，起初38歲陳姓駕駛與44歲林姓乘客都很配合、報出真實身分資料，不料陳男伸手進褲袋掏證件時掉出1顆喪屍煙彈被看見。

他立刻猛踩油門衝撞逃脫，2名警員各騎1輛機車追去，同時通報攔截圍捕。過沒多久嫌犯的車塞在重新路二段與中正南路口圓環被追上，連忙又倒車轉向，員警朝引擎蓋連開2槍，還是被他衝撞逃走，路旁許多民眾全程目擊。

據了解，2名男子分別有毒品和詐欺前科，都住在三重區，車籍與人別身分資料都被警方清楚掌握，可以說只能逃得了一時。

三重警分局偵查隊隊長翁啓元強調依法查處絕不寬貸，已擴大調閱監視器循線追查行蹤，另依沿途逃逸各項交通違規包括危險駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸等行為共開12張罰單，最高可處約10萬元罰鍰。

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新北市警方今天下午在三重區攔查違規車輛時發現毒品喪屍煙彈，駕駛立刻加速衝撞逃脫，員警一度追上並連開2槍，嫌犯仍橫衝直撞飆車逃離。記者林昭彰／翻攝