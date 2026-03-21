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觀光巴士毒駕被逮 客運業者：每天毒篩恐違法「駕駛員可能跑光」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

行駛九份金瓜石及台北的「台灣好行」新北市觀光巴士周姓駕駛，上月20日大年初四時搭載十多名乘客，在瑞芳車站附近發生擦撞，警方發現他神情異常，經檢測安非他命呈陽性，涉毒駕被逮捕。對此，台北客運總經理李建文向社會大眾致歉，並表示案發當天立即將周員解雇，並將體檢及尿液檢驗報告提供警方及主管機關調查，當事人的工時及休假都正常。

李建文說，公司不定期對駕駛員進行毒品尿液檢驗，周姓駕駛員去年4月及9月兩度檢驗結果皆無毒品反應，儘管公司可對員工不定期進行尿意篩檢，但若要以毒品快篩試劑進行經常性抽檢，此部分涉及勞動權利，其正當性與合法性有其爭議，若每天進行毒品篩檢，員工可能都跑光了。

李建文表示，公司在事發後採購了毒品口水快篩試劑，以補依法尿檢的不足，但抽檢頻率仍須與企業工會及勞工代表討論，若要每天對駕駛員進行抽檢一定會反彈，這部分仍須溝通。

另據了解周男有毒品前科，對此，李建文表示，駕駛員經錄取後確實要提供良民證，但若太久以前的資料可能不會被揭露，無法得知是否有前科。李建文說，業者已努力防堵駕駛員毒駕，也期盼政府能正視此問題，對於如何兼顧勞工權益及行車安全能有清楚的規範。

新北市交通局長鍾鳴時表示，毒駕問題確實愈來愈嚴重，目前現有法令只能針對毒駕行為立即開除並嚴懲業者，但法律保障人權，業者也無法對駕駛頻繁驗毒，行政機關能做的就是要求工會約束駕駛員。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行駛九份金瓜石及台北的「台灣好行」新北市觀光巴士周姓駕駛上月發生毒駕事件引發爭議。記者游明煌／翻攝
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毒駕 台灣好行 客運

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