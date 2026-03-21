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「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞 司機涉毒駕法辦客運業者解聘

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

往返新北九份金瓜石台北市區的「台灣好行」新北市觀光巴士，上月20日大年初四時搭載十多名乘客，周姓駕駛在瑞芳車站附近發生擦撞事故，警方到場處理發現他神情異常，檢測安非他命呈陽性，涉嫌毒駕被逮捕，警方訊後依毒品危害防制條例送辦。新北市交通局說，當天依公路法開罰業者，司機也遭解聘。

瑞芳警分局調查，上月20日上午8時20分，周男（42歲）駕駛「台灣好行」大客車在瑞芳區明燈路3段時，與廖男（75歲）駕駛的租賃小貨車發生擦撞，現場無人員受傷，但大巴後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂。

警方說，周男和廖男都無酒駕，但周男精神狀態異常，依規定提供自願受採集唾液同意書，周男經檢測後呈現甲基安非他命陽性反應，當天依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方當場將周姓駕駛上銬帶回偵辦，觀光巴士也依規定扣車拖吊，當時車上10多名乘客見狀都傻眼，沒想到司機竟然涉嫌毒駕，十分錯愕。

新北市交通局說明，當天接獲通報時已依公路法開罰業者，當日台北客運已解聘該名駕駛。客運業除依規每年身體定期檢查及不定期尿液檢測外；另客運業者將評估採購毒測試紙，並與工會討論隨機抽測的時機及方式，以兼顧駕駛權益及行車安全。

據了解，周男有毒品前科，但過去例行相關檢測均為陰性，此次為何發生毒駕，原因還待調查。有遊客認為，酒駕防制制度較為完善，但毒駕預防仍待強化，開觀光巴士卻毒駕，遊客直斥離譜。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝
「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝

「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝
「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝

台灣好行 安非他命 毒駕 新北

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