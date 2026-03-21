聽新聞
0:00 / 0:00
「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞 司機涉毒駕法辦客運業者解聘
往返新北九份金瓜石台北市區的「台灣好行」新北市觀光巴士，上月20日大年初四時搭載十多名乘客，周姓駕駛在瑞芳車站附近發生擦撞事故，警方到場處理發現他神情異常，檢測安非他命呈陽性，涉嫌毒駕被逮捕，警方訊後依毒品危害防制條例送辦。新北市交通局說，當天依公路法開罰業者，司機也遭解聘。
瑞芳警分局調查，上月20日上午8時20分，周男（42歲）駕駛「台灣好行」大客車在瑞芳區明燈路3段時，與廖男（75歲）駕駛的租賃小貨車發生擦撞，現場無人員受傷，但大巴後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂。
警方說，周男和廖男都無酒駕，但周男精神狀態異常，依規定提供自願受採集唾液同意書，周男經檢測後呈現甲基安非他命陽性反應，當天依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。
警方當場將周姓駕駛上銬帶回偵辦，觀光巴士也依規定扣車拖吊，當時車上10多名乘客見狀都傻眼，沒想到司機竟然涉嫌毒駕，十分錯愕。
新北市交通局說明，當天接獲通報時已依公路法開罰業者，當日台北客運已解聘該名駕駛。客運業除依規每年身體定期檢查及不定期尿液檢測外；另客運業者將評估採購毒測試紙，並與工會討論隨機抽測的時機及方式，以兼顧駕駛權益及行車安全。
據了解，周男有毒品前科，但過去例行相關檢測均為陰性，此次為何發生毒駕，原因還待調查。有遊客認為，酒駕防制制度較為完善，但毒駕預防仍待強化，開觀光巴士卻毒駕，遊客直斥離譜。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。