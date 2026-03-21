影／毒蟲酒駕遇警玩命狂飆 逆向蛇行撞警落網…先收19萬違規罰單

賴姓男子昨晚在家吸毒又喝酒後，臨時騎車外出，卻於桃園區民生路未打方向燈拒檢，與桃園分局武陵派出所巡邏員警展開老城區的警匪追逐，賴一路逆向狂飆，仍不敵警方口袋戰術撞警落網，吸毒飲酒刑責釐清前，先收一張交通違規總價逾19萬元罰單。

桃園分局說，武陵所巡邏員警昨晚8時45分在桃園區民生路見40歲賴姓機車騎士，未依規定打方向燈便轉彎，鳴笛閃燈欲上前攔查進行勸導時，賴男非但沒有減速，反而猛催油門，在鬧區街頭與警方展開一場驚心動魄的亡命逃竄。

賴男為了甩掉窮追不捨的員警，將市區街道當成賽車場，以極快車速穿梭在中正路、三民路及永安路等大幹道，甚至鑽入路幅狹窄的老城區巷弄，逃竄過程中，不顧用路人安全，瘋狂逆向行駛、跨越雙黃線蛇行，更是連連加速闖紅燈，員警為免傷及無辜，始終保持安全距離尾隨，並透過勤務指揮中心通報全城警網，啟動攔截圍捕。

正當賴男沿著和平路逆向往中正路衝刺，試圖逃逸時，殊不知，前方路口早已佈下天羅地網，警方精準預判賴的逃逸路線，實施「口袋戰術」包圍，當賴男衝出巷口見到前方路口已被數輛警車封鎖，嚇得當場擦撞警用機車後重摔在地。

守株待兔的員警見狀，一擁而上將他壓制，發現賴男滿身酒氣，稍後又在他身上找到毒品依托咪酯（喪屍煙彈）及安非他命等違禁品，經檢測，發現賴男酒測值高達0.23毫克，毒品唾液快篩也呈現陽性反應，當場逮捕。

警方隨後針對賴於逃逸期間的各項交通違規逐一開罰，據統計，包括逆向、闖紅燈、蛇行及危險駕駛等行為，累計罰鍰金額超過新台幣19萬元，機車也遭依法移置保管。

桃園分局嚴正聲明，對於酒駕及毒駕絕對「零容忍」，這類行為嚴重危害民眾生命財產安全，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪移辦，警方強調，將持續針對毒駕案件從嚴究辦，呼籲民眾切勿挑戰法律底線。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴男吸毒又喝酒卻騎車外出，卻因未打方向燈遭警方攔查，賴騎車逃逸一路逆向、闖紅燈、未依規定打方向燈等，但遭警方以口袋戰術攔下，吸毒、酒駕刑責尚待調查，先收交通違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝

桃園賴男吸毒飲酒後騎車外出，因未打方向燈便右轉，巧遇巡邏的桃園分局武陵派出所員警，賴男玩命狂飆，仍遭警方口袋戰術撈到，吸毒酒駕刑責尚待調查，先收逆向違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝