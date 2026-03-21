快訊

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾！美媒曝可能作戰、IAEA署長示警1事

誇張！高雄情侶躺路中央日光浴 網酸：住不起旅館換柏油床墊

地磁擾動明顯增強影響15小時！氣象署示警「最大規模達中度磁暴」 導航無線電恐中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒蟲酒駕遇警玩命狂飆 逆向蛇行撞警落網…先收19萬違規罰單

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

賴姓男子昨晚在家吸毒又喝酒後，臨時騎車外出，卻於桃園區民生路未打方向燈拒檢，與桃園分局武陵派出所巡邏員警展開老城區的警匪追逐，賴一路逆向狂飆，仍不敵警方口袋戰術撞警落網，吸毒飲酒刑責釐清前，先收一張交通違規總價逾19萬元罰單。

桃園分局說，武陵所巡邏員警昨晚8時45分在桃園區民生路見40歲賴姓機車騎士，未依規定打方向燈便轉彎，鳴笛閃燈欲上前攔查進行勸導時，賴男非但沒有減速，反而猛催油門，在鬧區街頭與警方展開一場驚心動魄的亡命逃竄。

賴男為了甩掉窮追不捨的員警，將市區街道當成賽車場，以極快車速穿梭在中正路、三民路及永安路等大幹道，甚至鑽入路幅狹窄的老城區巷弄，逃竄過程中，不顧用路人安全，瘋狂逆向行駛、跨越雙黃線蛇行，更是連連加速闖紅燈，員警為免傷及無辜，始終保持安全距離尾隨，並透過勤務指揮中心通報全城警網，啟動攔截圍捕。

正當賴男沿著和平路逆向往中正路衝刺，試圖逃逸時，殊不知，前方路口早已佈下天羅地網，警方精準預判賴的逃逸路線，實施「口袋戰術」包圍，當賴男衝出巷口見到前方路口已被數輛警車封鎖，嚇得當場擦撞警用機車後重摔在地。

守株待兔的員警見狀，一擁而上將他壓制，發現賴男滿身酒氣，稍後又在他身上找到毒品依托咪酯（喪屍煙彈）及安非他命等違禁品，經檢測，發現賴男酒測值高達0.23毫克，毒品唾液快篩也呈現陽性反應，當場逮捕。

警方隨後針對賴於逃逸期間的各項交通違規逐一開罰，據統計，包括逆向、闖紅燈、蛇行及危險駕駛等行為，累計罰鍰金額超過新台幣19萬元，機車也遭依法移置保管。

桃園分局嚴正聲明，對於酒駕及毒駕絕對「零容忍」，這類行為嚴重危害民眾生命財產安全，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪移辦，警方強調，將持續針對毒駕案件從嚴究辦，呼籲民眾切勿挑戰法律底線。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴男吸毒又喝酒卻騎車外出，卻因未打方向燈遭警方攔查，賴騎車逃逸一路逆向、闖紅燈、未依規定打方向燈等，但遭警方以口袋戰術攔下，吸毒、酒駕刑責尚待調查，先收交通違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝
賴男吸毒又喝酒卻騎車外出，卻因未打方向燈遭警方攔查，賴騎車逃逸一路逆向、闖紅燈、未依規定打方向燈等，但遭警方以口袋戰術攔下，吸毒、酒駕刑責尚待調查，先收交通違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝

桃園賴男吸毒飲酒後騎車外出，因未打方向燈便右轉，巧遇巡邏的桃園分局武陵派出所員警，賴男玩命狂飆，仍遭警方口袋戰術撈到，吸毒酒駕刑責尚待調查，先收逆向違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝
桃園賴男吸毒飲酒後騎車外出，因未打方向燈便右轉，巧遇巡邏的桃園分局武陵派出所員警，賴男玩命狂飆，仍遭警方口袋戰術撈到，吸毒酒駕刑責尚待調查，先收逆向違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝

賴男吸毒又喝酒卻騎車外出，卻因未打方向燈遭警方攔查，賴騎車逃逸一路逆向、闖紅燈、未依規定打方向燈等，但遭警方以口袋戰術攔下，吸毒、酒駕刑責尚待調查，先收交通違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝
賴男吸毒又喝酒卻騎車外出，卻因未打方向燈遭警方攔查，賴騎車逃逸一路逆向、闖紅燈、未依規定打方向燈等，但遭警方以口袋戰術攔下，吸毒、酒駕刑責尚待調查，先收交通違規19萬元罰單。記者陳恩惠／翻攝

吸毒 喪屍煙彈 警用機車 中正路

延伸閱讀

影／台中太平醉男亂入「頭牙」持刀砍傷3人棄車逃山區 警漏夜搜捕中

桃園遊覽車撞擊路邊大貨車 21人輕傷

19歲少年酒駕釀禍 中壢街頭猛衝對向2連撞

男毒駕開車不穩露餡 龜山警唾液快篩一測下場慘了

相關新聞

影／毒蟲酒駕遇警玩命狂飆 逆向蛇行撞警落網…先收19萬違規罰單

賴姓男子昨晚在家吸毒又喝酒後，臨時騎車外出，卻於桃園區民生路未打方向燈拒檢，與桃園分局武陵派出所巡邏員警展開老城區的警匪追逐，賴一路逆向狂飆，仍不敵警方口袋戰術撞警落網，吸毒飲酒刑責釐清前，先收一張交通違規總價逾19萬元罰單。

影／台中太平醉男亂入「頭牙」持刀砍傷3人棄車逃山區 警漏夜搜捕中

昨天是台灣民間習俗中的土地公生日「頭牙」，51歲賴姓男子昨晚疑似酒後騎車至台中市太平區一處福德祠（土地公廟），與正在舉辦「頭牙」廟會活動的信徒起衝突，有信徒以木棒阻止，賴男在過程中揮舞蝴蝶刀造成3人受傷，後棄車往山區逃逸。警方正漏夜搜山追緝中。

討債變凶殺案 嘉義布袋20歲軍人遭砍頭重傷不治

嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園今天凌晨發生凶殺案，20歲顏姓軍人疑因數十萬元債務糾紛，與20歲黃姓男子相約談判，雙方爆發衝突，顏男頭部遭砍重傷，送醫不治。警方循線逮捕黃男及在場相關人等，全案依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦，並持續釐清案情。

北院裁定沈慶京、李文宗延長境管 科技監控8月

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等案，將於26日宣判。北院今天裁定同案被告沈慶京、李文宗分別自24日、23日起，延...

影／林口警方大陣仗圍捕贓車3小時破案 逮到2個兜風小男孩

新北市警方昨晚在林口區出動近10人圍捕贓車，壓制逮捕2個小男孩，驚動民眾錄影貼網形容「第一次看到這麼大陣仗警力」。警方表示第一時間竊嫌頭戴安全帽騎機車，背影看不出年紀，立即通報攔截圍捕才會動員這麼多人。

高雄男打太陽聯盟名號涉案 警拘捕7人包括1前議員

49歲陳姓男子打著黑幫「太陽聯盟」等名號，疑在網路召募會員引起爭議。據了解，他與同夥去年涉嫌暴力討債及恐嚇取財，曾被刑事局南部打擊中心拘捕。一同被捕的成員，也包括高雄市1名前議員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。