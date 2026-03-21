影／台中太平醉男亂入「頭牙」持刀砍傷3人棄車逃山區 警漏夜搜捕中

昨天是台灣民間習俗中的土地公生日「頭牙」，51歲賴姓男子昨晚疑似酒後騎車至台中市太平區一處福德祠（土地公廟），與正在舉辦「頭牙」廟會活動的信徒起衝突，有信徒以木棒阻止，賴男在過程中揮舞蝴蝶刀造成3人受傷，後棄車往山區逃逸。警方正漏夜搜山追緝中。

台中市警局太平分局說明，昨晚8時20分許接獲報案，稱「有人持刀糾紛案件」。立即啟動快打警力到場，到場時涉嫌男子已離開現場，現場因有廟會活動，男子疑似酒醉路過不滿，雙方起爭執過程中造成3名男子受傷，目前警方已掌握涉案男子身分，將盡速查緝到案。

據了解，由於當時正值廟方舉辦頭牙廟會活動，賴姓男子疑似酒後騎乘機車至現場無故按鳴喇叭及挑釁，過程中有民眾前往制止，賴男竟持蝴蝶刀揮舞造成3人受傷，其中2人送醫、1人未送醫，目前賴男機車遺留現場並徒步山區逃逸，警方已派員埋伏及查緝中，全案將依法嚴辦。

太平警分局表示，對於此類暴力滋事行為，必定嚴正執法迅速處置，以維護社會秩序及市民安全。

賴姓男子昨晚疑似酒後亂入台中太平一處福德祠「頭牙」活動，揮刀傷3人，現場其他信徒拿木棒等阻止。圖／讀者提供