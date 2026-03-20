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討債變凶殺案 嘉義布袋20歲軍人遭砍頭重傷不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園今天凌晨發生凶殺案，20歲顏姓軍人疑因數十萬元債務糾紛，與20歲黃姓男子相約談判，雙方爆發衝突，顏男頭部遭砍重傷，送醫不治。警方循線逮捕黃男及在場相關人等，全案依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦，並持續釐清案情。

警方調查，顏男與20歲陳姓軍人、19歲蔡姓男子及20歲吳姓女學生，疑似與20歲黃姓男子有約40、50萬元債務糾紛。吳女出面聯繫，雙方在凌晨1時許在新塭體育運動公園談判，顏男等人疑持棍棒討債，雙方一言不合爆發激烈衝突，黃男持刀反擊，現場演變成刀棒混戰。

顏男被刀砍中，頭部受重傷倒地，血流不止，吳女驚慌報案，嘉義縣消防局凌晨1時12分趕到場時，顏男倒臥血泊，頭部湧出大量鮮血，緊急送往衛福部朴子醫院急救，但到院前已無呼吸、瞳孔放大，凌晨2時31分宣告不治。另陳男及黃男也在衝突中受傷送醫，無生命危險。

檢警初步相驗，顏男左側頭部有多處撕裂傷，疑為銳器造成，研判為致命傷，將擇期解剖以釐清確切死因與死亡方式。警方將黃男逮捕到案，並帶回相關涉案人員釐清案情，後續將依調查結果釐清責任，呼籲如有糾紛應循正當管道處理，避免以暴力解決，以免釀成憾事。

嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園今天凌晨發生凶殺案，警方將涉案黃男依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦。圖／警方提供
嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園今天凌晨發生凶殺案，警方將涉案黃男依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦。圖／警方提供

債務 軍人

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