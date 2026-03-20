男持棍棒助勢討債反遭刺死 嘉檢聲押凶嫌獲准

嘉義縣布袋鎮今天發生一起命案，蔡男、顏男持棍棒毆打黃男追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。示意圖／AI生成

嘉義縣布袋鎮今天發生一起命案，蔡男、顏男持棍棒毆打黃男追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。警依殺人罪嫌移送，檢方複訊後，向嘉院聲請羈押獲准。

檢警表示，20歲黃姓男子因迷上線上簽賭，積欠蔡姓男子新台幣40萬餘元賭債，不僅遲未歸還，且避不見面。蔡男知悉黃男與吳女互為線上好友，設局利用吳女約黃男於今天凌晨在布袋新塭體育運動公園見面，黃男不疑有他赴約。

檢警說，蔡男及20歲顏姓男子見黃男出現，2人即持棍棒朝黃男一陣猛打；黃男不甘挨打，從身上拿出一把折疊刀，對2人猛揮，過程中顏男遭揮刺多刀倒地，黃男見狀將凶刀丟棄，駕車逃離現場。

蔡男等人通報119，救護車將顏男送醫急救後宣告不治；蔡男臉部被利刃割傷，送醫後無大礙。黃男因遭棍棒毆傷，駕車至台南柳營區的醫院治療，警方據報前往逮捕，並帶回分局訊問。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，發現顏男頭部有銳器傷，初步認為是致命傷，將於25日進行解剖，釐清死亡原因與死亡方式。

警訊後，警方將黃男依殺人罪嫌移送法辦。嘉義地檢署晚間複訊後，依涉及重罪、逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉院深夜裁定羈押未禁見。