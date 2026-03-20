快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

聽新聞
0:00 / 0:00

男持棍棒助勢討債反遭刺死 嘉檢聲押凶嫌獲准

中央社／ 嘉義縣20日電

<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣布袋鎮今天發生一起命案，蔡男、顏男持棍棒毆打黃男追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。示意圖／AI生成
嘉義縣布袋鎮今天發生一起命案，蔡男、顏男持棍棒毆打黃男追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。示意圖／AI生成

嘉義縣布袋鎮今天發生一起命案，蔡男、顏男持棍棒毆打黃男追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。警依殺人罪嫌移送，檢方複訊後，向嘉院聲請羈押獲准。

檢警表示，20歲黃姓男子因迷上線上簽賭，積欠蔡姓男子新台幣40萬餘元賭債，不僅遲未歸還，且避不見面。蔡男知悉黃男與吳女互為線上好友，設局利用吳女約黃男於今天凌晨在布袋新塭體育運動公園見面，黃男不疑有他赴約。

檢警說，蔡男及20歲顏姓男子見黃男出現，2人即持棍棒朝黃男一陣猛打；黃男不甘挨打，從身上拿出一把折疊刀，對2人猛揮，過程中顏男遭揮刺多刀倒地，黃男見狀將凶刀丟棄，駕車逃離現場。

蔡男等人通報119，救護車將顏男送醫急救後宣告不治；蔡男臉部被利刃割傷，送醫後無大礙。黃男因遭棍棒毆傷，駕車至台南柳營區的醫院治療，警方據報前往逮捕，並帶回分局訊問。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，發現顏男頭部有銳器傷，初步認為是致命傷，將於25日進行解剖，釐清死亡原因與死亡方式。

警訊後，警方將黃男依殺人罪嫌移送法辦。嘉義地檢署晚間複訊後，依涉及重罪、逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉院深夜裁定羈押未禁見。

嘉義

延伸閱讀

花蓮高中生簽賭欠38萬不還？ 男到校門丟「尋人啟事」討債遭逮

獨／新竹人倫悲劇！男持刀弒外甥、老母阻止也受傷 今判無期徒刑

車手150萬贓款遭黑吃黑劫走 3假警察真搶匪判刑

神壇桌下及天花板藏槍毒變分裝場 1嫌被逮橋檢起訴

相關新聞

討債變凶殺案 嘉義布袋20歲軍人遭砍頭重傷不治

嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園今天凌晨發生凶殺案，20歲顏姓軍人疑因數十萬元債務糾紛，與20歲黃姓男子相約談判，雙方爆發衝突，顏男頭部遭砍重傷，送醫不治。警方循線逮捕黃男及在場相關人等，全案依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦，並持續釐清案情。

北院裁定沈慶京、李文宗延長境管 科技監控8月

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等案，將於26日宣判。北院今天裁定同案被告沈慶京、李文宗分別自24日、23日起，延...

影／林口警方大陣仗圍捕贓車3小時破案 逮到2個兜風小男孩

新北市警方昨晚在林口區出動近10人圍捕贓車，壓制逮捕2個小男孩，驚動民眾錄影貼網形容「第一次看到這麼大陣仗警力」。警方表示第一時間竊嫌頭戴安全帽騎機車，背影看不出年紀，立即通報攔截圍捕才會動員這麼多人。

高雄男打太陽聯盟名號涉案 警拘捕7人包括1前議員

49歲陳姓男子打著黑幫「太陽聯盟」等名號，疑在網路召募會員引起爭議。據了解，他與同夥去年涉嫌暴力討債及恐嚇取財，曾被刑事局南部打擊中心拘捕。一同被捕的成員，也包括高雄市1名前議員。

影／剛回台就被逮！晚安小雞私闖廢棄民宅拍鬼片遭解送士檢：不是破壞門鎖

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院判2年徒刑，日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因侵入住宅、毀損兩罪遭通緝，金山警分局今天上午訊後解送士林地檢署歸案。陳能釧涉嫌闖民宅拍鬼片，他說具體內容有點忘了，但也不是破壞門鎖。

毒蟲繳完罰金就沒事？毒駕累犯、肇事 納入預防性羈押

台灣不斷傳出毒駕肇事案件，本月初，宜蘭及高雄分別發生毒駕撞死女老師及三寶媽案件；內政部長劉世芳昨邀法務部、交通部等部會代表，宣示將研議修法，未來毒駕累犯及肇事者將列入「預防性羈押」範圍，另還將提高毒駕刑事責任，累犯不得易科罰金、毒駕同車乘客連坐罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。