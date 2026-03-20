北院裁定沈慶京、李文宗延長境管 科技監控8月

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院判2年徒刑，日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因侵入住宅、毀損兩罪遭通緝，金山警分局今天上午訊後解送士林地檢署歸案。陳能釧涉嫌闖民宅拍鬼片，他說具體內容有點忘了，但也不是破壞門鎖。

2026-03-20 10:16