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北院裁定沈慶京、李文宗延長境管 科技監控8月
台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等案，將於26日宣判。北院今天裁定同案被告沈慶京、李文宗分別自24日、23日起，延長境管及科技監控8個月。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，於民國113年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
全案移審後，北院2度裁定在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院去年1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。
而後，柯文哲、應曉薇3度延押2個月，李文宗、沈慶京則在2度延押2個月後，北院於去年7月裁定李文宗、沈慶京分別以2000萬元、1億8000萬元交保，2人均限制出境、出海、住居8個月，並配戴電子腳鐶及個案手機。
由於李文宗、沈慶京境管、科技監控期間即將屆滿，北院認為仍有延長實施的必要，於今天裁定延長2人境管及科技監控8個月。
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