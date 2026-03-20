快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

男毒駕開車不穩露餡 龜山警唾液快篩一測下場慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

1773985777537
李男起初更企圖逃逸最後仍遭警方壓制。圖：截自Threads-huangyikuei0317

桃園市昨(19)日下午13時50分許，在龜山區新樂街29號前，員警發現48歲李男駕駛自小客車行車不穩，隨即上前攔查，李男企圖逃逸最後仍遭警方壓制，車內發現第二級5顆毒品依托咪酯，唾液快篩也呈現陽性反應，全案依法移送地檢署偵辦。

1773985743764
車內發現第二級5顆毒品依托咪酯，唾液快篩也呈現陽性反應。圖：截自Threads-huangyikuei0317

警方表示，當時李嫌眼神呆滯，拒不配合且企圖逃逸，員警通報線上警力到場支援，以強制力將李嫌帶出車外，同時，於車內發現5顆依托咪酯，毛重25.95公克，李男經採集唾液進行快篩，呈現依托咪酯毒品陽性反應。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送地檢署偵辦。

警方呼籲，吸食毒品會嚴重影響駕駛判斷及反應能力，危害用路人安全，警方將加強取締類似違法行為，以維護用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：男毒駕開車不穩露餡！龜山警唾液快篩一測下場慘了

毒品 唾液快篩

延伸閱讀

神壇桌下及天花板藏槍毒變分裝場 1嫌被逮橋檢起訴

台中女高中生機警閃避仍被撞 轉彎車斑馬線不禮讓慘了

毒蟲繳完罰金就沒事？毒駕累犯、肇事 納入預防性羈押

內政部邀相關部會 研議毒駕累犯、肇事納入「預防性羈押」

相關新聞

北院裁定沈慶京、李文宗延長境管 科技監控8月

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等案，將於26日宣判。北院今天裁定同案被告沈慶京、李文宗分別自24日、23日起，延...

影／林口警方大陣仗圍捕贓車3小時破案 逮到2個兜風小男孩

新北市警方昨晚在林口區出動近10人圍捕贓車，壓制逮捕2個小男孩，驚動民眾錄影貼網形容「第一次看到這麼大陣仗警力」。警方表示第一時間竊嫌頭戴安全帽騎機車，背影看不出年紀，立即通報攔截圍捕才會動員這麼多人。

高雄男打太陽聯盟名號涉案 警拘捕7人包括1前議員

49歲陳姓男子打著黑幫「太陽聯盟」等名號，疑在網路召募會員引起爭議。據了解，他與同夥去年涉嫌暴力討債及恐嚇取財，曾被刑事局南部打擊中心拘捕。一同被捕的成員，也包括高雄市1名前議員。

影／剛回台就被逮！晚安小雞私闖廢棄民宅拍鬼片遭解送士檢：不是破壞門鎖

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院判2年徒刑，日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因侵入住宅、毀損兩罪遭通緝，金山警分局今天上午訊後解送士林地檢署歸案。陳能釧涉嫌闖民宅拍鬼片，他說具體內容有點忘了，但也不是破壞門鎖。

毒蟲繳完罰金就沒事？毒駕累犯、肇事 納入預防性羈押

台灣不斷傳出毒駕肇事案件，本月初，宜蘭及高雄分別發生毒駕撞死女老師及三寶媽案件；內政部長劉世芳昨邀法務部、交通部等部會代表，宣示將研議修法，未來毒駕累犯及肇事者將列入「預防性羈押」範圍，另還將提高毒駕刑事責任，累犯不得易科罰金、毒駕同車乘客連坐罰。

高雄父子墜谷1死1傷兒涉加工自殺 80歲父胃留農藥

高雄市燕巢區日前發生邱姓父子墜谷死傷案，80歲邱父送醫不治，54歲邱男原被依加工自殺罪嫌聲押獲准，橋頭地檢署今天公布最新複驗結果，死者喉嚨及胃部均發現農藥殘留，且身上外傷並非致命傷，案情疑點正進一步釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。