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男毒駕開車不穩露餡 龜山警唾液快篩一測下場慘了
桃園市昨(19)日下午13時50分許，在龜山區新樂街29號前，員警發現48歲李男駕駛自小客車行車不穩，隨即上前攔查，李男企圖逃逸最後仍遭警方壓制，車內發現第二級5顆毒品依托咪酯，唾液快篩也呈現陽性反應，全案依法移送地檢署偵辦。
警方表示，當時李嫌眼神呆滯，拒不配合且企圖逃逸，員警通報線上警力到場支援，以強制力將李嫌帶出車外，同時，於車內發現5顆依托咪酯，毛重25.95公克，李男經採集唾液進行快篩，呈現依托咪酯毒品陽性反應。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送地檢署偵辦。
警方呼籲，吸食毒品會嚴重影響駕駛判斷及反應能力，危害用路人安全，警方將加強取締類似違法行為，以維護用路人安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本文章來自《桃園電子報》。原文：男毒駕開車不穩露餡！龜山警唾液快篩一測下場慘了
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