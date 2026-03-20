影／林口警方大陣仗圍捕贓車3小時破案 逮到2個兜風小男孩

新北市警方昨晚在林口區出動近10人圍捕贓車，壓制逮捕2個小男孩，驚動民眾錄影貼網形容「第一次看到這麼大陣仗警力」。警方表示第一時間竊嫌頭戴安全帽騎機車，背影看不出年紀，立即通報攔截圍捕才會動員這麼多人。

林口警分局昨晚9時許接獲報案，指稱停放社區內的機車遭竊，員警調閱監視器發現機車已經被偷走4天，隨即鎖定車號循線追查，結果巡邏員警昨晚11時許便在林口區中正路發現竊嫌騎乘贓車載1個小孩，馬上通報攔截圍捕。

後來贓車騎進加油站停下，員警衝上前壓制逮捕2個小男孩分別只有13歲、10歲，支援警網駕駛汽機車陸續趕抵，累計約10人，從接獲報案到追回贓車、逮捕嫌犯只花3小時，但發現竊嫌只是國中生，後座載小學生，帶回派出所通知家長陪同接受調查，警詢後13歲男孩依竊盜罪嫌移送少年法庭。

據了解，該輛機車停放數日未騎才發現遭竊報案，偷車男孩是同社區住戶，15日晚間7時許意外發現機車鑰匙沒拔，臨時起意發動騎走，這4天他正常上學，機車藏在附近，下課之後的空檔就自己騎或約朋友在林口地區兜風，沒有騎遠。

新北市警方昨晚在林口區出動近10人圍捕贓車，壓制逮捕2個小男孩，分別是13歲國中生、10歲小學生。記者林昭彰／翻攝