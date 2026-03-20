高雄男打太陽聯盟名號涉案 警拘捕7人包括1前議員

49歲陳姓男子打著黑幫「太陽聯盟」等名號，疑在網路召募會員引起爭議。據了解，他與同夥去年涉嫌暴力討債及恐嚇取財，曾被刑事局南部打擊中心拘捕。一同被捕的成員，也包括高雄市1名前議員。

刑事局南部打擊中心今天表示，陳姓男子等人打著太陽聯盟、天道盟等幫派名號，涉嫌傳寫著被害人名字的神主牌照片，逼迫被害人還債及恐嚇取財，去年11月，高雄地檢署檢察官指揮警方，在高雄市三民區河北二路等地，拘捕他及另6名涉案人，並查扣手槍及子彈。

據了解，其中1名成員是70歲的高雄市陳姓前議員，警檢警認為他是共犯才拘捕他。陳姓前議員因和陳姓男子是堂兄弟，在警方拘捕他之後，他為自己喊冤，說他並沒參與。

警方了解，陳姓男子打著黑幫名號，認為有名男子利用他的名號，傳寫著對方名字的神主牌，要求對方賠償100萬元涉嫌恐嚇取財，另涉入1家工程公司的債務糾紛，以暴力討債方式，逼迫工程公司簽本票還錢。

警方拘捕陳男及陳姓前議員等7人後，雄檢聲押陳男獲准，陳姓前議員10萬元交保，另5人各5萬元交保。

陳姓男子經羈押2個月獲交保後，3月9日網路傳出他以「林北子龍」暱稱，以「太陽聯盟雄陽分會」名義，在網路社群貼出吸收成員的訊息，稱「成員入會籍，送西裝一套皮鞋一雙」、「入會滿3個月， 頒發太陽徽章一枚」，報名地點是陳姓前議員的住所。但是，他認為是別人冒用他名義貼文，並報警追查幕後黑手。事後，太陽聯盟也將他除名。

陳姓男子打著太陽聯盟名號，涉嫌恐嚇取財及暴力討債。記者林保光／翻攝