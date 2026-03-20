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神壇桌下及天花板藏槍毒變分裝場 1嫌被逮橋檢起訴

中央社／ 高雄20日電

高雄刑大在梓官區一處廠房查獲蔡姓男子利用私人神壇掩護，作為販毒交易地點及分裝場，甚至神壇桌子底下與天花板就藏匿著毒品與槍彈。蔡男已遭橋檢依槍砲等罪嫌起訴。

高雄市刑事警察大隊偵第八隊22分隊去年10月間接獲一名藥腳情資，指證有詐騙前科27歲蔡姓嫌犯以網路通訊軟體微信販毒，並利用其在高雄梓官租用廠房，設立私人神壇作掩護，與購毒者進行毒品交易，更將神壇用作毒品咖啡包分裝場所製毒。

刑大今天上午召開記者會指出，警方與高雄市警察局新興分局共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，經專案小組多天跟監蒐證，去年11月20日下午見時機成熟趁蔡男外出返家時一擁而上壓制逮捕，並帶同至神壇，在供奉王爺神桌底下查獲毒品，並查扣毒品原料卡西酮1包、果汁粉、分裝袋、攪拌機、分裝機、封口機、毒品咖啡包、電子磅秤等。

警方另在神壇天花板夾層查獲改造槍枝及子彈等證物，全案警詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦；針對毒品槍支來源，蔡男僅稱是友人寄放。蔡男訊後遭聲押獲准，但經橋頭地檢署起訴移審後，已獲交保。

刑大表示，警方為防制毒品危害，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩社區毒犯及瓦解供毒網絡，去年查獲毒品重量，較民國113年增加419.53公斤。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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