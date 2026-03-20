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影／剛回台就被逮！晚安小雞私闖廢棄民宅拍鬼片遭解送士檢：不是破壞門鎖

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院判2年徒刑，日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因侵入住宅、毀損兩罪遭通緝，金山警分局今天上午訊後解送士林地檢署歸案。陳能釧涉嫌闖民宅拍鬼片，他說具體內容有點忘了，但也不是破壞門鎖。

33歲陳能釧因被控侵入住宅、毀損罪未到案遭通緝，昨晚近12時刑事局與金警山分局人員押送到金山警分局，犯案地點是2023年時，在三芝區土地公坑一處廢棄民宅，涉嫌私闖侵入民宅，警方今天連夜訊問，上午9時28分完成訊問後解送士林地檢署。

陳能釧步出分局時表示，他知道因為毀損案被通緝，是2年前的事，他有點忘了，是以前探險時拍的，地點在士林地檢轄區，具體影片內容他還要再看一下影片才能知道什麼事，但「也不是破壞門鎖」，他今天先去地檢署開庭。

他並說，這兩年發生的事情會再開記者會說明，大家辛苦了。

陳能釧在柬埔寨被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判2年徒刑，他日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬押送新北金山警分局應訊。

金山警分局今天上午訊後將晚安小雞解送士林地檢署歸案。記者游明煌／翻攝
金山警分局今天上午訊後將晚安小雞解送士林地檢署歸案。記者游明煌／翻攝

柬埔寨 晚安小雞

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