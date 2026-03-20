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影／「做錯事就要懲罰不會冤枉」 晚安小雞背「2條通」分局應訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判2年徒刑，他日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬押送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。

警方證實，33歲陳能釧因侵入住宅、毀損遭通緝，昨晚近12時刑事局與金警山分局人員押送到金山警分局，犯案地點在三芝區，今天凌晨連夜訊問中，預計今天上午訊後移送士林地檢歸案，再由檢察官複訊決定聲押或交保等處置。

媒體問陳剛出獄又變通緝犯感想如何？會不會覺得冤枉？陳說，尊重台灣司法全力配合，做錯事就要懲罰，不會冤枉。

據了解，晚安小雞在出獄前就寫親筆信對粉絲「自首」，稱在台灣有2件涉及探險私闖的案子，因在柬埔寨坐牢2年，沒有去做筆錄所以遭到通緝，嘆言「人生第一次變通緝犯，可能回來時在機場就被銬走了吧！我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我啊Police大人，我不想回來時又得上警車」。

晚安小雞在金山分局轄區內並沒有案件，金山分局基於長期與刑事局國際科的合作關係，針對此通緝案製作筆錄。

「晚安小雞」陳能釧晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬解送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。記者游明煌／攝影
「晚安小雞」陳能釧晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬解送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。記者游明煌／攝影

柬埔寨 刑事局 晚安小雞

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