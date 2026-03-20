聽新聞
0:00 / 0:00
毒蟲繳完罰金就沒事？毒駕累犯、肇事 納入預防性羈押
台灣不斷傳出毒駕肇事案件，本月初，宜蘭及高雄分別發生毒駕撞死女老師及三寶媽案件；內政部長劉世芳昨邀法務部、交通部等部會代表，宣示將研議修法，未來毒駕累犯及肇事者將列入「預防性羈押」範圍，另還將提高毒駕刑事責任，累犯不得易科罰金、毒駕同車乘客連坐罰。
警政署去年十一月廿日啟動「毒品唾液快篩試劑」執法，截至今年二月底，共查緝三二三○件毒駕案，成效雖顯著，但警方感嘆取締毒駕的目的是要嚇阻毒蟲開車上路，困境卻是警方在前線不斷抓毒駕，毒蟲繳完罰金就沒事。
法務部指出，刑法不能安全駕駛罪已修法提高刑度，過去處罰以「具體危險犯」為主，但修法後「抽象危險犯」就處罰。法務部也研議提高毒駕累犯刑事責任，也不得易科罰金。交通部表示，內政部建議加嚴毒駕同車乘客連坐罰，擬修正道路交通管理處罰條例。
司法院支持毒駕預防性羈押，也主動提出刑事訴訟法第一○一之一條修正草案，將不能安全駕駛罪列入預防性羈押的事由中，並於院會通過草案，草案會銜行政院中。因也有立委提出預防性羈押修正案，直接由司法及法制委員會審查，三黨委員均取得共識，今年一月廿九日初審通過草案，目前待立法院院會排案二讀、三讀，應會在本會期通過。
司法院官員表示，毒駕雖已修法納入預防性羈押事由，但法條仍以「足認有反覆實行同一犯罪之虞」而認為有羈押必要為要件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。