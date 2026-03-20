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毒蟲繳完罰金就沒事？毒駕累犯、肇事 納入預防性羈押

聯合報／ 記者廖炳棋林孟潔王聖藜胡瑞玲／台北報導

內政部長<a href='/search/tagging/2/劉世芳' rel='劉世芳' data-rel='/2/117893' class='tag'><strong>劉世芳</strong></a>（右）前往刑事警察局出席「毒駕零容忍！『內政 X 法務 X 交通』跨部會聯手誓言守護國民安全戮力終結毒駕危害」記者會，劉世芳表示政府未來將持續透過跨部會合作，全面推動各項防制策略。記者曾學仁／攝影
內政部長劉世芳（右）前往刑事警察局出席「毒駕零容忍！『內政 X 法務 X 交通』跨部會聯手誓言守護國民安全戮力終結毒駕危害」記者會，劉世芳表示政府未來將持續透過跨部會合作，全面推動各項防制策略。記者曾學仁／攝影

台灣不斷傳出毒駕肇事案件，本月初，宜蘭及高雄分別發生毒駕撞死女老師及三寶媽案件；內政部長劉世芳昨邀法務部、交通部等部會代表，宣示將研議修法，未來毒駕累犯及肇事者將列入「預防性羈押」範圍，另還將提高毒駕刑事責任，累犯不得易科罰金、毒駕同車乘客連坐罰。

警政署去年十一月廿日啟動「毒品唾液快篩試劑」執法，截至今年二月底，共查緝三二三○件毒駕案，成效雖顯著，但警方感嘆取締毒駕的目的是要嚇阻毒蟲開車上路，困境卻是警方在前線不斷抓毒駕，毒蟲繳完罰金就沒事。

法務部指出，刑法不能安全駕駛罪已修法提高刑度，過去處罰以「具體危險犯」為主，但修法後「抽象危險犯」就處罰。法務部也研議提高毒駕累犯刑事責任，也不得易科罰金。交通部表示，內政部建議加嚴毒駕同車乘客連坐罰，擬修正道路交通管理處罰條例。

司法院支持毒駕預防性羈押，也主動提出刑事訴訟法第一○一之一條修正草案，將不能安全駕駛罪列入預防性羈押的事由中，並於院會通過草案，草案會銜行政院中。因也有立委提出預防性羈押修正案，直接由司法及法制委員會審查，三黨委員均取得共識，今年一月廿九日初審通過草案，目前待立法院院會排案二讀、三讀，應會在本會期通過。

司法院官員表示，毒駕雖已修法納入預防性羈押事由，但法條仍以「足認有反覆實行同一犯罪之虞」而認為有羈押必要為要件。

劉世芳 司法院 法制委員會

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