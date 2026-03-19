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高雄父子墜谷1死1傷兒涉加工自殺 80歲父胃留農藥

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區日前發生邱姓父子墜谷死傷案，80歲邱父送醫不治，54歲邱男原被依加工自殺罪嫌聲押獲准，橋頭地檢署今天公布最新複驗結果，死者喉嚨及胃部均發現農藥殘留，且身上外傷並非致命傷，案情疑點正進一步釐清中。

檢警調查，邱姓父子於15日晚間與定居台中的女兒視訊，言談間透露沮喪情緒，隨後即斷訊失聯，警方接獲家屬通報後發動協尋，於當天深夜11時55分在燕巢區車林巷邊坡尋獲2人機車，當時邱男疑因服藥精神恍惚癱坐路邊，邱父則摔落邊坡，尋獲時已無生命跡象，送醫後宣告不治。

由於現場機車停放整齊，無意外擦撞痕跡，且遺留不明藥瓶與農藥罐，檢警對死因存疑。邱男初步坦承父親生前曾服藥後墜谷，檢方原依加工自殺罪嫌將其聲押獲准。

橋頭地檢署針對邱父遺體進行解剖複驗，初步確認死者喉嚨與胃部確實有農藥殘留，雖然頭部與身體受有外傷，但已排除為致命死因，確切死亡原因仍須以法醫研究所最終鑑定書認定。

檢方表示，針對涉案的邱男，目前仍在醫院救治，檢警後續將向醫院調閱相關病歷報告，以確認邱男體內是否有安眠藥及農藥反應，藉此還原事發當下的真實經過與加工自殺的涉案程度。

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高雄邱姓父子失聯墜谷，檢方在死者邱父胃中發現農藥殘留。圖／讀者提供
高雄邱姓父子失聯墜谷，檢方在死者邱父胃中發現農藥殘留。圖／讀者提供

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