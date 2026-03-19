金門KTV喋血27歲男狠刺友4刀 檢方聲請羈押禁見獲准

金門在本月17日發生一起KTV酒後衝突演變成殺人命案，警方在當日凌晨4時許接獲報案，透過調閱監視器影像、訪查在場人員及擴大搜索，迅速鎖定犯嫌行蹤，在3小時內將李姓嫌犯查緝到案。金門地檢署今天表示，李姓男子涉犯殺人罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署今天表示，李姓被告於16日晚間11時許與友人前往某ＫＴＶ店家包廂內唱歌飲酒，期間因細故與陳姓被害人發生衝突，後來在凌晨4時許搭乘計程車返家拿取刀械返回包廂內，持刀朝被害人之胸部、腹部刺入4刀後，隨即逃離現場。陳姓被害人經送往衛福部金門醫院急救後，於同日上午7時許死亡。

地檢署檢察官徐子涵旋即於17日前往相驗，財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會亦同步啟動關懷機制，提供被害人家屬必要之協助，檢察官訊後認李姓被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌重大，有相當理由認為有逃亡及勾串證人之虞，認有羈押之必要，於同日晚間向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署強調，對於暴力犯罪將依法從嚴究辦，絕不寬貸，並呼籲民眾理性處理衝突，避免因一時情緒失控釀成無法挽回的悲劇。

金門金寧鄉在本月17日凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡。圖／警方提供