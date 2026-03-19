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影／男子駕寶馬自撞路邊護欄 又是毒駕惹禍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區安一路今天上午發生1起車禍意外，陳姓男子駕駛寶馬汽車自撞路邊護欄，陳男未受傷也無酒駕，但主動交付1顆電子煙彈給到場處理員警，警方研判又是毒駕惹禍，當場實施毒品唾液檢驗果真呈現陽性反應，依扣車並採尿送驗。

新北市警方今天上午10時許獲報，新店區安一路2段往雙城方向，在安坑輕軌台北小城站旁發生車禍事故，員警到場只見1輛BMW汽車疑因撞上路邊護欄，整個車頭撞得稀爛，且車子橫停在路上。

肇事駕駛為從事物流業陳姓男子（44歲）獨自一人駕車沿新店區安一路2段往雙城方向行駛，行經該處時，一路往路邊靠近，隨後自撞路旁人行護欄。

陳男酒測值為零並無酒駕情事，但他主動交出電子菸彈1顆，當場實施毒品唾液檢驗呈現陽性反應，因陳男自願同意由員警實施採尿，將依規定把尿液檢體送驗，警方除依法扣車待檢驗結果出爐，若確認有毒駕情事將依法送辦。

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新北市新店區安一路今天上午發生1起車禍意外，陳姓男子駕駛寶馬汽車自撞路邊護欄，主動交付1顆電子煙彈給到場處理員警，警方研判又是毒駕惹禍。記者王長鼎／翻攝
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