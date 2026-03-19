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影／毒駕零容忍 劉世芳：毒駕已是全民公敵
內政部長劉世芳下午前往刑事警察局出席「毒駕零容忍！『內政 X 法務 X 交通』跨部會聯手誓言守護國民安全戮力終結毒駕危害」記者會。
為守護國人交通安全並落實 「毒駕零容忍」政策，政府自114年11月20日已全面啟動毒品唾液快篩執法，統計至115年2月，全國各警察機關共計查緝3，230件毒駕案，展現政府打擊毒駕犯罪之決心，守護近萬家庭避免因毒駕而破碎。內政部長劉世芳呼籲，毒駕已是全民公敵，政府未來將持續透過跨部會合作，全面推動各項防制策略，向社會傳達「毒駕零容忍、違法必嚴辦」，共同守護國人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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