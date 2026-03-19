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內政部邀相關部會 研議毒駕累犯、肇事納入「預防性羈押」
這個月5日及7日，宜蘭與高雄分別發生毒駕撞死女老師及三寶媽案件，各界撻伐毒駕行為，內政部長劉世芳與交通部、法務部等部會代表，今天在刑事局舉行記者會，將研議毒駕累犯及肇事者列入「預防性羈押」所列事由、修法提高刑事責任、不得易科罰金及毒駕同車乘客連坐罰。
劉世芳表示，內政部特別邀請法務部、交通部與高檢署共同研議強化對策。自去年11月20日起，已全面啟動「毒品唾液快篩試劑」執法政策，經統計至今年2月，全國警察共計查緝3230件毒駕案，平均每天取締毒駕36件，查緝策略準確率高達100%，幾乎涵蓋國內所有主流毒品種類。
劉世芳強調，單靠前線員警竭力查緝仍不夠，內政部主動邀集法務部、交通部與高檢署等機關，研議更強而有力的法制策略。
目前推出的策略，包含毒駕累犯及肇事者列入刑事訴訟法「預防性羈押」所列事由、修法提高刑事責任、不得易科罰金、加重拒測罰責及毒駕同車乘客連坐罰等多項政策方案，希望能杜絕去年12月時，一年內三次毒駕楊姓男子，始終被裁易科罰金，第三次毒駕撞死老婦的憾事。
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