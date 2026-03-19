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台中情侶雙屍案...女方父淚訴剛分手就遇害 痛斥「根本畜生」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區昨晚間發生駭人情侶雙屍案，從事運輸業的張姓男子與方姓女友被發現倒臥租屋處浴室，2人頸部都有刀傷明顯死亡，警方發現事發前張獨自出門買凶刀，疑似先朝方女行凶；方女父親今淚訴，若真是張所為，真是畜生不如，女兒金援他連枕頭下壓歲錢都被拿走。

經查，方女平時在超商上班，昨因未按時出現店長反應後，方的母親和房東到住處查看，驚見女兒和張姓男友雙雙倒臥廁所身亡。

因該租屋處套房門鎖、門窗均無遭破壞，警方調閱監視器發現，18日凌晨2人凌晨12點57分進入租屋處，1點23分張男離開租屋處購買水果刀，1點58分再返回租屋處，後來就再無人進出，鄰居也說凌晨2點多有聽見爭吵聲。

現場勘察發現，2人均倒臥浴室內地面有大量血跡，方女頸部有2處切割傷，張男頸部也有5處刀傷，現場起獲1把沾血水果刀；台中地檢署檢察官張永政今赴殯儀館相驗、解剖兩具遺體，將進一步釐清死因。

方女父親說，女兒和張交往1年多，這幾天2人分手，男方疑和公司有公款問題遭辭退，近日一直糾纏，後來也請他搬走，未料昨天就發生悲劇。

方父提到，有見過張男幾次面，對方也會稱呼他一聲「叔叔」，雖然見到長輩客客氣氣的，但就算是惡魔也是客客氣氣啊。

方父也說，若真的是張男做的，這實在是畜生的行為，張男單方面有跟女兒拿錢、借貸，連女兒枕頭底下的壓歲錢都拿走了。

方女父親淚訴，若真的是張男做的，這實在是畜生的行為。記者曾健祐／翻攝
方女父親淚訴，若真的是張男做的，這實在是畜生的行為。記者曾健祐／翻攝

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壓歲錢 分手 頸部

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