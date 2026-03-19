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土地悲歌！7旬自救會長捷運縱火案 時代力量、反迫遷團體聲援

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台中神岡區大夫第重劃區自救會72歲會長曾世源，涉在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火被羈押。台北地檢署今開庭，時代力量與反迫遷團體在北檢外聲援，雖不認同縱火行為，但曾世源無法循正常管道陳情，才會採用極端方式，這是制度壓迫下的悲劇，希望檢方考量動機及年紀給予交保或釋放。

曾世源因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，2025年2月8日上午從台中搭火車北上，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，搭公車到台北車站步行到北捷西門站，搭捷運至善導寺站，下午近2時以相同手法在男廁縱火。當日下午2時許，遭中正警一分逮捕到案，檢方訊後向法院聲押獲准。

北檢今天開偵查庭，時代力量、反迫遷團體到場聲援。時代力量發言人鄭宇焱指出，曾世源多年來在自辦市地重劃制度下，承受壓力與權益侵害，四處奔走向台中市政府、總統府、監察院等機關陳情，長年與重劃會訴訟，甚至還被重劃會找來黑道打斷腿，相關刑事判決都有記載。

鄭宇焱表示，不認同用極端行動作為表達訴求，但希望司法與行政機關處理本案時，應把重劃案件背景納入理解與判斷，充分了解犯案動機，考量年紀讓他就醫或回家休養。

社子島自救會代表李華萍表示，各地開發與重劃爭議反覆上演，受影響的居民往往被貼上「反對發展」的標籤，卻很少有人真正聽見人民在制度下的恐懼與無助。李華萍直指政治大學地政學系特聘教授徐世榮的聲明，自辦市地重劃絕非真正的「自辦」，而是政府透過都市計畫圈地、再由重劃會掠地的制度運作，人民並非自願參加，而是在法規強制下被迫納入。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字七三九號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃地主剔除。曾世源2014年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回5成7的土地，因此不願加入重劃。

台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源日前在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。圖／本報資料照片
台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源日前在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。圖／本報資料照片

台中市神岡區大夫第重劃區自救會72歲會長曾世源，涉在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火被羈押，台北地檢署今開庭，時代力量與反迫遷團體在北檢外聲援。記者蕭雅娟／翻攝
台中市神岡區大夫第重劃區自救會72歲會長曾世源，涉在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火被羈押，台北地檢署今開庭，時代力量與反迫遷團體在北檢外聲援。記者蕭雅娟／翻攝

行政機關 自救會 鄭宇焱

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