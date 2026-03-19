波蘭男吞105顆海洛因闖關入境 運毒罪判17年8月

波蘭籍男子丹尼爾（Sikora Daniel）為賺取300美元報酬，吞下105顆、重逾1公斤海洛因膠囊自寮國搭機來台，下榻高雄某飯店，結果遭搜索送醫排出。高雄地院依運毒罪判17年8月。

高雄地方法院審理時，丹尼爾雖坦承運毒，但辯稱數年前在荷蘭刺青時，遭人威脅若不幫忙走私毒品，就會傷害他與家人。但法官認為被告所稱遭威脅時地，與這次在寮國受邀運毒相隔數年，且橫跨歐亞，期間也未報警求助，顯然不合常理與經驗法則，不採信其說詞。

法官審酌，被告深知各國對毒品均有嚴厲處罰，竟將大量高純度海洛因走私來台，對社會治安與國人健康構成重大潛在危害。考量毒品及時被查獲未流入市面，且被告於偵審期間均自白犯行、態度尚可，依共同運輸第一級毒品罪，判處有期徒刑17年8月，刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

判決指出，丹尼爾民國114年10月底在寮國期間，與身分不詳男子談妥，以300美元代價用「人體藏毒」方式跨國運毒。

去年10月27日晚間，丹尼爾在寮國某旅館取得105顆海洛因膠囊後，於隔天班機起飛前半小時將膠囊全數吞入體內。隨後搭機抵達高雄國際機場，並入住高雄市區飯店。

海巡署偵防分署屏東查緝隊掌握線索後，於同月29日下午前往飯店搜索，將其送往醫院排出體內毒品，當場扣得105顆海洛因膠囊（總淨重1044.69公克，純度達89.66%）及犯案用聯繫手機。

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