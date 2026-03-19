台中男紅線違停遭盤查 車內大量「魯夫五檔」包裝毒品 這下糗了

台中市岳姓男子在今天凌晨4時許，開車在北屯區崇德路三段紅線違停，市警局保大一中隊盤查時，發現車內有大量漫畫「航海王」中主角「魯夫五檔」的外包裝毒咖啡包、K他命等91包，重量近400克，岳男辯稱是自己食用，但因岳男唾液驗出毒品陽性反應，警方當場移置車輛，後續將依毒品、公共危險罪方向偵辦。

台中市警局保大隊第一中隊警員在今天凌晨4時許巡邏時，在北屯區崇德路三段發現岳姓男子（31歲）違規紅線臨停，警方盤查，當場在岳男身上、車內查獲「航海王」外包裝的毒品咖啡包82包、K他命9包，總重達397.5公克，市價約5萬5000元。

岳男辯稱，毒品是自己持有、吸食之用，經初驗車內毒品都呈現第二、三級毒品反應，岳男唾液快篩也呈毒品陽性反應。

全案警詢後依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦，並持續向上追查毒品來源，另針對岳男疑似「毒駕」行為，警方已依法舉發，移置保管車輛，後續將待驗尿報告出爐，另案追究公共危險罪責。

保大強調，警方將持續強化巡邏與盤查力度，強力取締毒品及毒駕等重大違法行為，絕不容許毒品危害社會治安，展現打擊犯罪決心，全力保障全體市民的生命財產安全。

台中市岳姓男子今天凌晨在北屯區違規停車，遭警方查獲大量毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市岳姓男子今天凌晨在北屯區違規停車，遭警方查獲大量毒品。記者陳宏睿／翻攝

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