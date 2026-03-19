影／夾藏近10公斤大麻闖關失敗 航警破跨境運毒鏈

航空警察局會同財政部關務署台北關執行邊境毒品查緝勤務，於民國114年11月在桃園國際機場第一航廈入境海關室查獲一起跨境運毒案。1名自泰國入境的旅客託運行李箱形跡可疑，經開箱檢查，當場查獲夾藏第二級毒品大麻，毛重約10.3公斤，隨即依法逮捕涉案的馬來西亞籍61歲田姓男子。

航警局調查，田男係受境外不明人士指示，先於泰國曼谷機場附近與不詳男子會面，取得裝有毒品的行李箱後，依指示搭機經香港轉機來台，企圖將毒品運輸入境牟利。全案顯示運毒集團分工細密，利用跨境轉機規避查緝，增加偵查難度。

專案小組擴大追查發現，田男入境後將由我國籍38歲鄭姓男子負責接應，鄭男事前已掌握班機資訊並安排後續交付流程。警方掌握相關情資後，報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，隨即於新北市三重區一處旅館內執行拘提行動，當場查獲鄭男到案，並查扣手機等相關證物，以釐清運毒網絡及金流來源。

全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並已於115年1月12日由檢方提起公訴。警方指出本案查獲大麻數量近10公斤，初估市值約新台幣2千萬元，若流入市面恐對社會治安與國人健康造成嚴重危害。航空警察局表示，將持續與關務等單位合作，強化邊境查緝能量，嚴防毒品流入，同時呼籲民眾切勿因金錢誘惑鋌而走險，從事運輸或販賣毒品等不法行為，以免觸法，得不償失。

警方所查扣之證物。圖／航空警察局提供

馬籍犯嫌託運行李箱內以物品包裝夾藏第二級毒品大麻毛重約10.3公斤。圖／航空警察局提供

馬籍犯嫌託運行李箱內以物品包裝夾藏第二級毒品大麻。圖／航空警察局提供

馬籍犯嫌田嫌、鄭嫌以運輸第二級毒品大麻現行犯移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航空警察局提供

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