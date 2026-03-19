市價逾2千萬！基隆港貨櫃查獲25萬包私菸 偽印「Made in Taiwan」洗產地

走私集團利用一艘新加坡籍貨輪載載的1只20呎貨櫃，以文具及書籍為掩護，夾藏416箱共25萬包菸品闖關，市價約2500萬元，部分菸品還印有「Made in Taiwan 」 字樣，涉偽造菸品要洗產地販售牟利，海巡等單位向上溯源追查。

海巡署隆查緝隊今天指出，接獲情資有外籍貨輪利用貨櫃夾帶大批菸品入境，會同海巡署台北查緝隊、關務署基隆關等單位成立專案小組，清查基隆港區可疑貨輪及貨櫃，去年底在基隆港西岸16號碼頭發現新加坡籍一艘可疑貨輪。

基隆查緝隊表示，海巡人員全程監控，在貨櫃卸船後1只20呎貨櫃，押運至基隆港西岸儀檢站以大型X光機掃描及開櫃檢視，發現以文具和書籍為掩護，與運送契約不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法，經清點移請基隆市政府裁處。共有萬寶路、七星、黃鶴樓、南京、中華等品牌共計24萬8400包，其中日本七星品牌菸品印有Made in Taiwan字樣，屬偽造菸品。

基隆查緝隊說，偽造菸品標示往往不明或有誤，走私集團為牟取暴利，規避政府稅收，以不實申報內容進口，並以低價在市場販售，倘流入市面將

危害民眾健康。基隆關說，香菸高額稅賦是走私集團誘因，將持續強化跨機關合作及精進查緝作為。

基隆港貨櫃查獲私菸25萬包逾2千萬元，偽印Made in Taiwan洗產地。記者游明煌／翻攝

基隆港貨櫃查獲私菸25萬包逾2千萬元，偽印Made in Taiwan洗產地。記者游明煌／翻攝

基隆港貨櫃查獲私菸25萬包逾2千萬元，偽印Made in Taiwan洗產地。記者游明煌／翻攝

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