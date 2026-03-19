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台中情侶雙屍案...脖子都有刀傷 男友半夜出門買刀！疑先朝女友行凶
台中市西區昨晚間發生駭人情侶雙屍案，張姓男子與方姓女友被發現倒臥租屋處浴室，警方近一步調閱監視器發現，張18日凌晨出門買水果刀後再無人進出，且方、張頸部各有2處、5處刀傷，疑張先朝女友行凶，檢方今將相驗，解剖釐清死因。
經查，方女母親因接獲超商店長反映女兒未按時上班，經聯繫房東後昨晚到租屋處查看，進屋驚覺女兒和男友均倒臥浴室明顯死亡。
由於該套房門鎖、門窗均無遭破壞，警方在調閱監視器發現，18日凌晨2人凌晨12點57分進入租屋處，1點23分張男離開租屋處購買水果刀，1點58分再返回租屋處，後來就再無人進出。
警方訪查鄰居，發現疑凌晨2點多有聽到爭吵聲。
現場勘察發現，2人均倒臥浴室內地面有大量血跡，方女頸部有2處切割傷，張男頸部也有5處刀傷，現場起獲1把沾血水果刀。
警方表示，已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，檢方預計2名死者都將解剖，釐清確切死因。
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