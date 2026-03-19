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台中西區情侶雙屍案 發現10公分刀...狹小浴室內瓶罐整齊動機仍是謎

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區昨晚間發生駭人情侶雙屍案，張姓男子與方姓女子被發現倒臥租屋處浴室，2人胸口都有利刃傷明顯死亡，警方也起獲1把長約10公分刀子，但因浴室內瓶罐擺放整齊，究竟是一方先遭殺害，或雙方共赴黃泉，檢警仍需進一步鑑識、相驗釐清。

據了解，張男、方女兩人均30歲在西區五權五街巷內租屋，方女因平時在超商上班，雇主發現她遲遲未出現通報，昨晚在家屬、房東協助下進屋，卻驚覺2人趴臥浴室一旁都是血，呼叫都沒反應。

台中第一分局警方、消防人員昨晚7點多獲報趕赴現場，初步發現2人胸口都有利刃傷，因明顯死亡未送醫。

經查，該租屋處衛浴面積不大，內有多處血跡，但因浴室門窗均無破壞侵入跡象，且地上洗髮精、沐浴乳等瓶罐擺放整齊，若是凶殺極可能有明顯打鬥、抵抗痕跡，但在狹小浴室內目前未發現類似跡證，是否有一方先遭殺害，或是2人同時尋短等，確切動機尚未確定。

警方昨也連夜由鑑識人員採證，盼能從浴室內血跡噴濺、死者刀傷位置等等進一步判斷，另也已報請台中地檢署相驗，釐清確切死因。

台中西區五權五街巷內昨發生情侶雙屍案。圖／讀者提供
台中西區五權五街巷內昨發生情侶雙屍案。圖／讀者提供

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