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台中驚傳情侶浴室內雙亡…倒臥血泊身上有刀傷 警到場鑑識

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台中晚間驚傳情侶浴室內雙亡！倒臥血泊身上都有刀傷...警到場鑑識

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區今晚間驚傳情侶雙亡案，警方到場在一棟出租屋內發現1男1女倒臥血泊，2人身上均有刀傷已明顯死亡，但衛浴門窗均未經破壞、侵入，鑑識人員已連夜赴現場採證，並將報請檢方相驗釐清確切死因。

台中第一分局今晚7點多獲報，西區五權五街巷內1棟出租房有情侶倒臥，經查張姓男子、方姓女子（均30歲）雙雙倒臥浴室內，且2人都已明顯死亡。

警方初步發現，衛浴內有多處血跡，且2人身上都有刀傷，但由於門窗均無破壞侵入跡象，現場也已封鎖確保跡證完整。

由於2人身上均有傷勢，警方鑑識人員將連夜採證，盼能還原事發經過，同時也將調閱周邊監視器畫面，確認案發前後有無他人進出，全案並將報請台中地檢署相驗，釐清確切死因。

台中市西區五權五街巷內今晚驚傳有情侶雙亡，1男1女均明顯死亡。圖／讀者提供
台中市西區五權五街巷內今晚驚傳有情侶雙亡，1男1女均明顯死亡。圖／讀者提供

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