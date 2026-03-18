緝毒官變毒梟！調查局航基站組長調包500公斤K他命 獲利破億重判25年

法務部調查局航基站前調查官徐宿良，涉嫌於2012至2018年間，利用監管毒品職權，在基隆等地勾結黑幫將扣案500公斤K他命以食鹽調包，販毒獲利逾億元並大肆洗錢買名車名牌；桃園地院合議庭今午依侵占職務上持有財物、販賣毒品及洗錢等罪，重判徐25年徒刑，褫奪公權5年，沒收上億元贓款。

犯罪事實指出，徐宿良2012年間起，先洩漏查緝機密協助共犯楊正祥向毒品貨主交代，後因財務困窘，利用保管證物室鑰匙之便，持美工刀割開扣案毒品紙箱，將三萬顆三級毒品一粒眠偷出來，再以包裝不符的假藥回填掩飾；於2015年至2018年間，利用擔任案件承辦人或機動組主管的監督權限，勾結黑幫販毒集團楊正祥、張益祥、蕭煜弘等人進行規模更為龐大的扣案毒品調包計畫，多人分工將扣案K他命等毒品以鹽類結晶調包，侵占數量逾500公斤。

檢調追查，徐男甚至利用公務車領回送驗毒品途中，與楊正祥於偏僻地點會合，當場挖取毒品再以等重氯化鈉（粗鹽）替換；另趁春節或值班空檔潛入證物室，依原包裝樣式精準分裝的檸檬酸、醋酸鈉等化學結晶分批調包，再以三秒膠黏合及透明膠帶封口復原，總計侵占三級毒品K他命逾500公斤。K毒則交由張等人販售，形成上、中、下游販毒鏈。

為掩飾鉅額不法所得，徐男與妻子李翠萍透過人頭帳戶、高額儲蓄型保單與基金，檢調查出，徐家生活極其奢靡，大肆購置房產、進口名車，家中甚至搜出上百件名牌包、名錶及珠寶飾品，宛如精品陳列館。

合議庭審酌，徐男身為國家高階緝毒司法人員，本應戮力查緝，竟監守自盜，不僅戕害國民健康，更嚴重重創國家司法的公信力，行為惡性重大，考量他於偵審期間坦承犯行，部分案件符合自首要件依法予以減刑，經綜合評價後，定應執行刑。

其餘共犯部分，徐妻李翠萍長期享受犯罪所得帶來的奢靡生活並協助洗錢；被告張益祥、蕭煜弘貪圖厚利，擔任毒品外流之大、中盤商，擴散毒品危害；被告夏尉瀧雖坦承購毒，但矢口否認有販賣意圖，犯後態度不佳等情，並審酌各被告分工的參與程度、犯罪所得多寡等情狀，依法分別量處適當之刑，本案可上訴。

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法務部調查局航基站前調查官徐宿良涉嫌盜賣查扣毒品，夥同黑幫販毒獲利，桃園地院今依侵占職務上持有財物、販賣毒品及洗錢等罪，重判徐25年徒刑，褫奪公權5年。記者陳恩惠／攝影