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黃國昌罵鏡週刊「垃圾」挨告求償百萬 法院判他免賠理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌多次以「垃圾」形容鏡週刊及相關報導，鏡週刊認為黃國昌侵害名譽權，而提民事訴訟求償100萬元，並在粉絲專頁刊登判決10日，台北地方法院認為黃是針對可受公評之事表達意見，發表適當評論，不具違法性，而判鏡週刊敗訴，黃國昌免賠，可上訴。

鏡週刊多次報導民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，黃國昌前年9月起在記者會、個人臉書粉絲專頁發表貼文，批評鏡週刊「垃圾」、「垃圾媒體鏡週刊」、「垃圾報導」，鏡週刊要求限期道歉未獲回應，認為黃侵害商譽及名譽權而提告求償。

黃國昌則反駁，他是認為鏡週刊罔顧第四權應善盡的社會責任，透過斷章取義、惡意扭曲的方式，協助執政黨整肅政敵，嚴重破壞我國民主法治，他對此種做法提出批判，是屬於個人價值判斷，對於可受公評之事項提出適當評論，屬於意見表達。

黃國昌認為，縱使他以不留餘地或稍嫌尖酸刻薄的語言、文字批評，也應受言論自由的保障，請求法院駁回鏡週刊的請求。台北地院開庭時，黃國昌律師曾指出，一個人公然侮辱的言詞，如何讓一間資本額超過10億元、員工2、300人的大型媒體公司設立目的受到影響？

北院認為，黃國昌是在鏡週刊報導台北市前市長柯文哲涉及的刑事案件之後，發表相關言論，屬於意見表達；黃國昌主觀認為鏡週刊新聞來源不明，且可能涉及偵查不公開等問題，本於個人價值判斷而發表言論。

判決指出，縱使黃國昌用詞使週刊感到不快，但黃並非以惡意中傷週刊名譽、商譽為目的，尚非單純謾罵，仍屬善意發表言論，難認有不法性，認為鏡週刊請求賠償無理由，判決敗訴，黃國昌免賠。

民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 京華城 民事訴訟

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