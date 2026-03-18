勾結黑幫盜賣1.68億毒品 最貪調查官徐宿良涉貪一審重判25年

新北市淡水區日前被查獲1個藏在公寓民宅的麻將賭場，9名賭客都是住在附近的中高齡家庭主婦或退休族，其中1人隨身攜帶白色結晶粉末，警方一度懷疑是毒品，賭客很緊張連忙解釋，那只是用來避邪、過運的鹽巴而已。

2026-03-18 14:16