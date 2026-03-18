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勾結黑幫盜賣1.68億毒品 最貪調查官徐宿良涉貪一審重判25年
調查局航業處基隆調查站2019年搞丟6.5公斤查扣的安非他命，承辦調查官詹孟霖偽造公文佯稱已送驗，時任林姓副主任、組長徐宿良未上報，卻意外查出徐勾結黑幫販毒集團多次掉包並盜賣查扣毒品涉貪，桃園地院歷經5年審理，今午依貪汙罪將徐重判25年、褫奪公權5年。
徐妻李翠萍犯洗錢罪判3年6月、竹聯幫販毒集團成員張益祥犯毒品等罪判22年，褫奪公權5年、販毒成員蕭煜弘判18年，褫奪公權4年、其餘夏尉龍等人均依毒品罪判12年至2年2月不等。
調查局2020年驚爆搞丟查扣的6點5公斤毒郵包安非他命，北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內鬼與毒梟掛鉤，長期利用職務將毒品交付販毒集團盜賣。
徐宿良2021年因涉嫌盜賣查扣毒品案，桃園地檢署指控他不法所得逾3.6億元，並認其有出境基礎與逃亡風險，多次申請延押；直到2022年底以新台幣百萬元交保並配戴電子腳鐐，限制住居、出入境。
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