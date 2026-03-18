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法官駁回柯文哲解除境管案…醫痛批糟蹋人 教兩招提抗告

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

民眾黨前主席柯文哲為參加長子柯傅堯在日本東京大學博士班畢業典禮，聲請解除限制出境3天，但遭台北地院駁回。時事評論者、醫師沈政男痛批，台灣法政體制糟蹋人，因此建議柯文哲提出抗告，透過2方式爭取北院核准聲請的空間。

沈政男指出，柯文哲申請要到日本東京大學參加他兒子畢業典禮，遭法院駁回，但他還可以提起抗告。而北院拒絕的理由是以我國目前之外交處境，與日本並無司法互助引渡機制，意思就是「如果柯文哲逃掉以後，也沒辦法把他抓回來」。

他痛批，台灣的法政體制就是到處在糟蹋人，北院駁回柯的聲請又是個例子，「對曾經是第三大黨主席的柯文哲來講，其實相當不禮貌。」因為隨便在網路上搜尋就能發現，台日雖無正式司法互助跟引渡協定，但是人犯逃到日本就抓不回來嗎？

之前2023年曾有通緝犯逃到日本去，警政署就跟移民署還有日本通力合作，協調他們執行遣返事宜。由日本警方把人抓到東京的機場放掉，然後台灣的警方就在海關外頭等著，他一放我們就抓人，閃電押解回台。可見完全都不是問題。

此外，北院不讓柯赴日參加兒子畢業典禮，另一個理由是，就算沒去，畢業典禮仍能舉辦，柯傅堯仍能取得學位。罔顧參加兒子畢典，是基於人倫的需求，這個是柯文哲兒子一生的大事，父親去參加，意義非凡，這個是感情上的需求。

沈政男因此建議柯文哲申請抗告，他說，這個案子雖已駁回，但是還能抗告，有一個可以抗告的具體爭執點，就是北院先前核准柯文哲奔赴喪，就是基於人倫人情的考量，同理，柯文哲去參加兒子的畢業典禮，也是為了人情人倫的考量。

北院既然核准奔父喪，為何不能核准參加兒子畢典，這邏輯應該弄清楚。而柯文哲可調整赴日行程，首先將三天兩夜行程改成當日來回，來爭取北院核准的空間；其次北檢說沒有拒保，那就花點錢，擔保不會逃亡，回來後再把錢領回來就好了。

民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

民眾黨 移民署 畢業典禮 柯文哲 沈政男

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