詐騙老婦百萬！天道盟正義會勾結銀樓洗錢 喪屍煙彈分裝場也被抄

天道盟正義會成員徐姓男子涉指揮車手及收水，勾結銀樓洗錢，以假檢警向一名老婦詐騙120萬元，並分裝依托咪酯類「喪屍煙彈」販賣；警方拘提徐等5名詐騙集團分子，再逮4名製毒人員，分依詐欺、毒品等罪移送，檢方聲押收水王姓男子獲准，命其他人5至10萬元交保或請回。

警方調查，台北市信義區一名6旬婦人接獲詐團假冒區公所、檢警電話，聽信對方稱涉及刑案須配合財產監管，在五分埔公園交付價值108萬元黃金及提款卡給車手，遭盜領12萬元，共損失120萬元，去年11月報案。

28歲戴姓男子指揮車手及收水，赴35歲沈姓男子在新北市中和區經營的銀樓變賣黃金，換取現金再交給沈，由銀沈購買泰達幣洗錢。

信義警分局追查，今年1月6日在桃園市行動，拘提戴、沈、車手37歲邱姓男子及收水33歲曾姓、31歲王姓男子，搜索戴於桃園租屋處時，發現是喪屍煙彈分裝場，搜出依托咪酯類煙油約200公克及煙彈10多顆，當場逮捕29歲譚姓、27歲彭姓、35歲甘姓、25歲郭姓男子。

戴否認詐騙，坦承分裝煙彈，但稱是自行施用，並未販賣。警方認定分裝販賣，詢後分依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪移送，追查毒品來源。

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天道盟正義會成員徐姓男子涉指揮車手及收水，勾結銀樓洗錢，向一名老婦詐騙120萬元，並分裝依托咪酯類「喪屍煙彈」販賣，警方查獲徐等9人移送。記者李奕昕／翻攝

天道盟正義會成員徐姓男子涉指揮車手及收水，勾結銀樓洗錢，向一名老婦詐騙120萬元，並分裝依托咪酯類「喪屍煙彈」販賣，警方查獲徐等9人移送。記者李奕昕／攝影

天道盟正義會成員徐姓男子涉指揮車手及收水，勾結銀樓洗錢，向一名老婦詐騙120萬元，並分裝依托咪酯類「喪屍煙彈」販賣，警方查獲徐等9人移送。記者李奕昕／翻攝

天道盟正義會成員徐姓男子涉指揮車手及收水，勾結銀樓洗錢，向一名老婦詐騙120萬元，並分裝依托咪酯類「喪屍煙彈」販賣，警方查獲徐等9人移送。記者李奕昕／翻攝