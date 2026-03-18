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影／淡水姊弟檔開賭場 中高齡賭客帶鹽巴改運像極了毒品
新北市淡水區日前被查獲1個藏在公寓民宅的麻將賭場，9名賭客都是住在附近的中高齡家庭主婦或退休族，其中1人隨身攜帶白色結晶粉末，警方一度懷疑是毒品，賭客很緊張連忙解釋，那只是用來避邪、過運的鹽巴而已。
淡水警分局接獲檢舉指稱中山北路一段某巷內民宅出入複雜，懷疑經營職業賭場，監控蒐證後於12日下午4時許持士林地方法院核發的搜索票破門，現場只有2桌麻將，查獲負責人李姓47歲及46歲姊弟二人、賭客9名，查扣抽頭金3萬餘元、賭資7萬餘元、賭具和監視器等證物。
這群賭客年齡介於50至70歲，都是附近居民，被警方查獲有人急忙打電話通知家人「無法回家煮飯、晚餐須自理」，還有人皮夾內被找到1小包白色結晶粉末，連忙澄清只是鹽巴，依習俗用來避邪、除霉運、招好運。
所有人被帶回派出所，警詢後李姓姊弟依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
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