HeroPay跨國洗錢306億追加起訴 股東求刑7年、印度主管6年6月

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板、賭博網站RICH11，4年多洗錢高達306億9489萬餘元。台北地檢署今追加起訴，依洗錢達1億元等罪嫌對股東徐俊威、印度主管涂明宏，分別求刑7年、6年6月。

起訴指出，徐俊威2020年認識羅以翔後，涉擔任中人，媒介上游支付平台、中國、日本下游博弈網站業者、加密貨幣承兌商、廣告推播業者等資源給羅以翔，分得豪杰公司20至30%乾股，計獲利2173萬7640元。

涂明宏涉嫌擔任中國、印度部門主管，指揮成員操作HEROPAY系統等處理帳務，確保中國、印度區賭客在「RICH11」和其他博弈網站申請入金、出金時，順利資金流轉，收取印度部門20%獲利分潤，計獲利423萬7739元。

檢方直指，徐、涂得知豪杰公司被查獲，滯留或出境日本，羅以翔等35人遭起訴後才安排回國，返國丟棄原有手機，刪除通訊軟體帳號及豪杰公司相關紀錄，用空白手機應對，顯無悔改真意，考量2人認罪，供述內部運作，徐具體求刑7年徒刑、涂求刑6年6月。

羅以翔出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責串接HEROPAY系統與中國、日本、印度等地博弈網站，招募黃秀蓉擔任財務及秘書，羅將「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點，該公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額總計達306億9489萬9325元。

北檢日前依組織犯罪防制條例、網際網路賭博罪、洗錢防制法等起訴羅等35人，羅獲利達3.1億餘元，具體求刑9年6月徒刑；幹部、技術人員分別求刑5年至6年不等徒刑。豪杰公司還有其他涉案成員，仍依洗錢等罪另案偵辦中。