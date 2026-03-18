快訊

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

HeroPay跨國洗錢306億追加起訴 股東求刑7年、印度主管6年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板、賭博網站RICH11，4年多洗錢高達306億9489萬餘元。台北地檢署今追加起訴，依洗錢達1億元等罪嫌對股東徐俊威、印度主管涂明宏，分別求刑7年、6年6月。

起訴指出，徐俊威2020年認識羅以翔後，涉擔任中人，媒介上游支付平台、中國、日本下游博弈網站業者、加密貨幣承兌商、廣告推播業者等資源給羅以翔，分得豪杰公司20至30%乾股，計獲利2173萬7640元。

涂明宏涉嫌擔任中國、印度部門主管，指揮成員操作HEROPAY系統等處理帳務，確保中國、印度區賭客在「RICH11」和其他博弈網站申請入金、出金時，順利資金流轉，收取印度部門20%獲利分潤，計獲利423萬7739元。

檢方直指，徐、涂得知豪杰公司被查獲，滯留或出境日本，羅以翔等35人遭起訴後才安排回國，返國丟棄原有手機，刪除通訊軟體帳號及豪杰公司相關紀錄，用空白手機應對，顯無悔改真意，考量2人認罪，供述內部運作，徐具體求刑7年徒刑、涂求刑6年6月。

羅以翔出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員負責串接HEROPAY系統與中國、日本、印度等地博弈網站，招募黃秀蓉擔任財務及秘書，羅將「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點，該公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額總計達306億9489萬9325元。

北檢日前依組織犯罪防制條例、網際網路賭博罪、洗錢防制法等起訴羅等35人，羅獲利達3.1億餘元，具體求刑9年6月徒刑；幹部、技術人員分別求刑5年至6年不等徒刑。豪杰公司還有其他涉案成員，仍依洗錢等罪另案偵辦中。

「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影
「茗香園冰室」老闆羅以翔（左2）涉洗錢306億遭起訴，法院裁定500萬交保。記者張宏業／攝影

洗錢

延伸閱讀

詐團跨境愛情詐騙竟招募未成年少女助陣 竹檢起訴主嫌求刑8年以上

昶虹國際蘇州廠爆假交易 前董座涉證交法特別背信遭搜索約談

馬太鞍洪災釀19死 光復鄉長林清水低調跑行程 縣府：尚未收到復職申請

聯合報社論／光復鄉長求刑十年，中央官員應求刑幾年？

相關新聞

影／女毒販帶男友販毒生意遍及彰雲嘉南 一周被逮3次嘆「犯太歲」

48歲沈姓女子販毒十餘年，認識47歲鄭姓男友後，二人一起拓展生意遍及彰化、雲嘉南；沈女生意越做越大，客戶至少上百人，導致她被不同查緝單位盯上，近期一周內連續被逮三次，最後被台南市刑事警察大隊查獲時，她直呼「今年犯太歲」，並將販毒罪行都攬在身上。

HeroPay跨國洗錢306億追加起訴 股東求刑7年、印度主管6年6月

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板、賭博網站RICH11，4年多洗錢高達306億9489萬餘元。台北地檢署今追加起訴，依洗錢達1億元等罪嫌對股東徐俊威、印度主管涂明宏，分別求刑7年、6年6月。

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

高雄3月7日發生毒駕釀1死2傷事故，死者李姓婦人今天出殯。死者妹妹在社群平台發文哀悼，直言「一場毒駕帶走的不只是三個孩子的媽媽」，沉痛控訴家屬悲痛處境，並公開訴求「判重刑、求修法」，引發網友熱議。

警槍「放抽屜」2天！宜縣警局督勤發現派出所員警未繳回 從嚴議處

宜蘭縣羅東警分局爆發警紀缺失，一名派出所員警上周六下班退勤未繳回配槍，放在個人內務櫃兩天，直到周一晚上督察員查勤時清點發現少了一把槍。依規定，兩小時值班交接就要點槍，派出所所長早晚也要點槍，槍枝不見兩天竟無人查覺，引發縣警局重視，晚間召開考績會決定連坐嚴懲。

影／美髮師情人節砍死男大生…檢方今剖驗 友人為死者喊冤

22歲黃姓男大生在百貨公司美食街打工，日前情人節晚間下班後被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；台南地檢署今天下午3時率同法醫剖驗，黃的父親看到兒子遺體，白髮人送黑髮人，悲從中來放聲大哭，黃的朋友到場陪同，直指姚稱被黃傳染性病，是在胡說八道。

影／警匪追逐撞車畫面曝光！員林霹靂小組追捕毒犯 車內搜出鎮暴槍

彰化縣員林市今天下午近2點發生警匪追逐戰，海巡署與彰化縣警局員林警分局街頭圍捕毒嫌，兄弟檔許姓嫌犯駕車闖紅燈，還被大貨車撞上，警方押下2名毒品嫌犯，赫然發現車內還有鎮暴槍、假手榴彈，目前正在清查毒品偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。