影／女毒販帶男友販毒生意遍及彰雲嘉南 一周被逮3次嘆「犯太歲」

48歲沈姓女子販毒十餘年，認識47歲鄭姓男友後，二人一起拓展生意遍及彰化、雲嘉南；沈女生意越做越大，客戶至少上百人，導致她被不同查緝單位盯上，近期一周內連續被逮三次，最後被台南市刑事警察大隊查獲時，她直呼「今年犯太歲」，並將販毒罪行都攬在身上。

雲林縣沈姓女子從2011年開始在雲林地區販毒，她在2021年認識從事裝潢工的47歲鄭姓男友後，南下拓展事業，兩人隨機入住各地Motel、旅館或友人住處，邊規避警方查緝邊一起販賣海洛因、安非他命等；沈女除了貨源充足，還會自行調製依托咪酯煙彈。

沈女客戶來源都靠認識的牽線，新的客戶要透過老客戶或沈女友人引薦認證，才能用LINE聯繫沈女，並相約交易地點如國道交流道出口、麥當勞、大型連鎖量販店或知名地標等；鄭姓男友載沈女前往，交易地點遍及雲嘉南、彰化，客戶至少上百人。

沈女與鄭本身也會吸毒，因擔心被逮，頻繁更換使用的租賃權利車，並以未記名的黑莓卡插卡聯絡，企圖增加警方追查難度，不過仍被多個查緝單位盯上；今年1月27日，沈女被彰化縣警員林分局搜索拘提到案，查扣安非他命及海洛因逾1公斤，移送雲林地檢署，鄭因在外逃過一劫。

沈女在1月28日交保，才剛走出地檢署，又被在外等候海巡署雲林查緝隊帶回，清查案件，但未隨案移送，讓她先行離開；沈女與鄭姓男友會合後，前往其他藏匿毒品地點，由鄭安排聯繫小學同學，前往嘉義佯稱拜訪要逗留一陣子，實際上是躲避風頭。

結果沈女與鄭在友人家重操舊業，沒想到台南市刑大偵八隊去年10月偵破毒品案件，持續向上溯源，查出吸毒嫌犯毒品來源就是沈女，組成專案小組報請台南地檢署指揮偵辦；案經2個多月跨縣市跟監蒐證、調閱監視器，掌握沈女躲藏至嘉義市西區，上月1日拂曉出擊。

專案小組持拘票及搜索票，將2人逮捕到案，鄭姓男子小學同學不知久未見面的朋友情侶檔居然是販毒鴛鴦，嚇得連聲表示「我跟他們不熟、跟我無關」；據了解，沈女落網時直呼「一周內被抓三次，太扯了」，自嘆「屬馬今年犯太歲」，束手就擒。

警方在鄭的友人家中起獲第一級毒品海洛因（毛重36.26公克）、第二級毒品安非他命（毛重13.96公克）、依托咪酯煙油（毛重415.66公克）、依托咪酯煙彈5顆、霧化器及現金31萬元等；據指出，該處毒品若全數售出，市價逾280萬元，詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

由於沈女全數認罪，還為愛將販毒罪行全攬在身上，供稱與男友無關，男友不知情；檢察官裁定二人無保請回，須每週一次至台南市刑大報到。大隊長李宏倫表示，警方將向上溯源、向下刨根，追查沈女上游供毒集團，持續加強查緝不法，遏止毒品流入社區。

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鄭姓男子小學同學不知久未見面的朋友情侶檔居然是販毒鴛鴦，見警方上門嚇得連聲表示「我跟他們不熟、跟我無關」。記者袁志豪／翻攝

48歲沈姓女子被不同查緝單位盯上，近期一周內連續被逮三次，最後被台南市刑事警察大隊查獲時，她直呼「今年犯太歲」。記者袁志豪／翻攝

警方起獲第一級毒品海洛因（毛重36.26公克）、第二級毒品安非他命（毛重13.96公克）、依托咪酯煙油（毛重415.66公克）、依托咪酯煙彈5顆、霧化器及現金31萬元等。記者袁志豪／翻攝