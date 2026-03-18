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毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

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毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄3月7日發生毒駕釀1死2傷事故，死者李姓婦人今天出殯。死者妹妹在社群平台發文哀悼，直言「一場毒駕帶走的不只是三個孩子的媽媽」，沉痛控訴家屬悲痛處境，並公開訴求「判重刑、求修法」，引發網友熱議。

3月7日晚間，30歲楊姓男子涉嫌毒駕，在高雄市小港區中安路追撞前方2輛機車，造成43歲楊姓女婦人死亡，以及另輛機車陳姓婦人（52歲）母女受傷。

案發後，警方在楊男車內查獲含毒品托咪酯的「喪屍煙彈」，且唾液快篩呈陽性，經警方依公共危險、違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，高雄地檢署檢察官聲押獲准，市長陳其邁臉書發文「毒駕社會絕不能容忍」。

死者妹妹昨天在網路社群平台貼文，表示事發至今仍難以接受親人離世，認為「一場毒駕帶走的不只是三個孩子的媽媽」，「是娘家媽媽最疼的女兒、是姊妹間無可取代的依靠」，字句間流露深切哀痛。她提到，家屬原本難以接受解剖，但為釐清真相仍忍痛同意，「唯一訴求只有判重刑、求修法」。

李妹並在貼文中，點名「陳其邁、韓國瑜、賴清德、賴瑞隆、柯志恩」，呼籲正視毒駕問題，強調「願我二姐的犧牲，必須備受重視」。

文章曝光後，不少人湧入留言，表示「一定要重判」、「支持修法」、「毒駕比酒駕更可怕」，也有人痛批現行法規過輕，認為應加重刑責，遏止類似悲劇再發生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

喪屍煙彈 車禍

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