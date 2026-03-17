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警槍「放抽屜」2天！宜縣警局督勤發現派出所員警未繳回 從嚴議處

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警槍「放抽屜」2天！宜縣警局督勤發現派出所員警未繳回 從嚴議處

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣羅東警分局爆發警紀缺失，一名派出所員警上周六下班退勤未繳回配槍，放在個人內務櫃兩天，直到周一晚上督察員查勤時清點發現少了一把槍。依規定，兩小時值班交接就要點槍，派出所所長早晚也要點槍，槍枝不見兩天竟無人查覺，引發縣警局重視，晚間召開考績會決定連坐嚴懲。

宜蘭縣警察局晚間表示，經查確認槍械置於內務櫃，違反裝備紀律屬實，從嚴追究相關人員責任，依警察人員獎懲標準召開考績會，針對員警記一大過並調整服務單位、派出所所長及副所長記一小過並調整非主管職務、分局長記申誡二次。

　　據了解，該名員警服務於利澤派出所，23歲，畢業從警1年多。上周六下班退勤時，械彈只「繳了一半」，子彈有繳回，但槍枝放在槍套，擺在內務櫃，員警之後就輪休；派出所少了一把槍已兩天，直到周一晚上被督察員查勤時點槍發現短少。

該員警在調查過程中陳述，當天因為人不舒服，繳了子彈就去上洗手間，休息之後忘記繳回槍枝。

事發後，員警曾私訊向朋友抱怨認為「沒有還槍彈，很嚴重嗎？」、「只是放假忘記還」、「又不是故意，聽說上級還要處分..」；未料，這段抱怨文今天下午被人貼在「靠北police」臉書社群，引爆眾怒，痛罵這名員警「一堆人因為你的錯誤，正在付出代價」。

網友留言砲轟，「這種低級錯誤也能當警察？」「這不叫錯誤，叫犯罪」、「警察連槍都管不好，談什麼治安？」、「問題不是忘記，是整個體系在縱容」；接著竟有網友爆料，「羅東交通分隊的分隊長都會記得叫別人幫忙領還槍，有困難就找人幫忙啊！」一起警紀內控鬆散問題向上延燒。

依規定，兩小時值班交接要清點槍枝數量，所長或副所長每天早晚各點一次，縣警局督導勤務時必須再核對；這次是被督察員點槍時發現少槍，顯然已非員警個人疏失，縣警局晚間做出懲處的對象從羅東分局長到派出所所長、副所長及員警個人，從嚴議處，以儆效尤。

羅東警分局利澤派出所員警上周六下班退勤未繳回槍械，所長及副所長竟未發現少了一支槍，直到周一才被督察員查勤點槍時發現短少。縣警察局晚間召開考績會從嚴議處，從羅東分局長到派出所所長、副所長及員警個人都處分。本報資料照
羅東警分局利澤派出所員警上周六下班退勤未繳回槍械，所長及副所長竟未發現少了一支槍，直到周一才被督察員查勤點槍時發現短少。縣警察局晚間召開考績會從嚴議處，從羅東分局長到派出所所長、副所長及員警個人都處分。本報資料照

槍枝

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