影／美髮師情人節砍死男大生…檢方今剖驗 友人為死者喊冤

22歲黃姓男大生在百貨公司美食街打工，日前情人節晚間下班後被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；台南地檢署今天下午3時率同法醫剖驗，黃的父親看到兒子遺體，白髮人送黑髮人，悲從中來放聲大哭，黃的朋友到場陪同，直指姚稱被黃傳染性病，是在胡說八道。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今天下午與法醫會同黃姓男大生的父親、弟弟剖驗，檢方指出，初步認定黃遭刺擊至少13處，分布於頸部、胸腹部及雙手等部位，因失血及血氧降低而死亡；黃的父親在走出解剖室時，放聲大哭，周邊親友連忙攙扶安慰，帶他去休息。

與黃姓死者一起在南天宮幫忙的陳姓男子今天陪同家屬，他表示，3月14日中午，黃剛好跟他在一起，當時黃聽到父親轉述，姚姓男子又跑去住家找人，十分害怕；因之前姚為見到黃，已捏造得到性病都是被黃害的，要去報警提告，帶刑警去抓黃。

陳男表示，黃男有去醫院檢查，並拿去年迄今的檢驗報告給他看，黃根本沒有性病；據他所知，是姚男私生活混亂，跑趴、連續與不同對象發生性行為等，黃是在交友軟體認識這個人。最近姚的弟弟也幫哥哥在騷擾黃，要求黃就順著哥哥的意思。

陳指出，姚姓兄弟的行為已造成黃的恐懼，他有建議黃，對方再來亂、再到家裡或有接觸就立即報警，沒想到當晚就發生憾事；黃是很乖、很開朗的大學生，原本這學期就要畢業，有大好人生，黃平時沒課就會來廟裡幫忙，以後再也見不到人。

據了解，從事美容美髮業的姚姓男子情人節當天先到五金賣場購買水果刀，並到黃姓男大生工作地點的新光三越小北門店門口等待，等黃現身，一路尾隨，最後晚間10時許在西門路四段騎樓持刀攻擊黃；姚攻擊黃的頸部、腹部，等黃傷重倒地，姚主動致電警方，等待被捕。

姚聲稱與黃是同志情侶，日前發現罹患性病，質問黃，黃稱自己沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚稱再找上黃，原本是要在黃面前自傷，但黃仍堅稱沒病，與姚的性病無關，冷漠轉身離去，姚憤而轉為攻擊黃。

據指出，姚還辯稱自己是努力生活工作的人，在三家店打工，辛苦存錢，並不是壞人；姚前天製作筆錄後，在拘留室呼呼大睡，直到下午4時依殺人罪嫌移送台南地檢署後，檢察官將姚向法院聲押獲准。針對姚的說詞，檢警將逐一釐清，並訪查三間店家，確認老闆及工作人員說法。

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台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今天下午與法醫會同黃姓男大生的父親、弟弟剖驗。記者袁志豪／攝影

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今天下午與法醫會同黃姓男大生的父親（左）、弟弟剖驗。記者袁志豪／攝影

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今天下午與法醫會同黃姓男大生的父親、弟弟剖驗。記者袁志豪／攝影

與黃姓死者一起在南天宮幫忙的陳姓男子今天受訪指出，黃有去醫院檢驗，根本沒有病。記者袁志豪／攝影