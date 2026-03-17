影／警匪追逐撞車畫面曝光！員林霹靂小組追捕毒犯 車內搜出鎮暴槍

彰化縣員林市今天下午近2點發生警匪追逐戰，海巡署與彰化縣警局員林警分局街頭圍捕毒嫌，兄弟檔許姓嫌犯駕車闖紅燈，還被大貨車撞上，警方押下2名毒品嫌犯，赫然發現車內還有鎮暴槍、假手榴彈，目前正在清查毒品偵辦中。

「好像在看電影！」目擊民眾說，今天下午在員水路與山腳路聽到巨響，就看到霹靂小組的荷槍實彈在街頭把人壓制在地上，場面很嚇人。

海巡署與員林警分局圍捕毒品嫌犯，警車追毒蟲的車近1公里，嫌犯還闖紅燈逃避警方追捕，恰巧一輛載瓦斯的貨車行經紅綠燈路口，撞上嫌犯的車，在後方的警方緊急煞車，衝下車把2名車內嫌犯壓制。

員林警分局副分局長蕭志旺表示，由於許嫌逃避警方追緝，車速過快還闖紅燈，與大貨車碰撞，也波及停等紅燈的1名民眾擦傷送醫，其他人員無大礙。

警方目前正在清查許姓嫌犯車內毒品，車內也赫見竟有「手榴彈」，後經證實是假手榴彈，擴大偵辦中。

員林市街頭今天下午發生警匪追逐戰，警方當街逮捕2名嫌犯，還在車內赫然發現有鎮暴槍、假手榴彈。圖／民眾提供

員林市街頭今天下午發生警匪追逐戰，兄弟檔許姓嫌犯駕車闖紅燈，還被大貨車撞上。圖／民眾提供