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去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

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去不成兒子畢典了！法官駁回柯文哲解除境管案：我與日本無引渡機制

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案科技監控併限制出境，柯因長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮本月24日舉行，遞狀聲請解除限制出境3天，台北地院合議庭審酌認為，我國與日本無司法互助引渡機制，今駁回柯的聲請案。

柯文哲本月9日委託辯護律師蕭奕弘、民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀聲請暫時解禁，狀子檢附東京大學電子郵件邀請函的副本。

柯於狀子指出，柯傅堯已完成日本東京大學系統創新工程研究所博士學位，學校將於2026年3月24日舉行學位授予儀式，他身為家屬受邀請到場觀禮，請法院兼顧家庭人倫、人權保障及刑事程序順利進行，准予暫時解除3月23日至25日3天的限制出境、出海處分。

合議庭收受聲請狀後，翌日發文台北地檢署函詢意見，檢方認為，柯目前仍有限制出境的必要，司法實務上並沒有配戴電子腳環施還出境的前例可循，建請駁回聲請案。

裁定指出，柯文哲雖提出日本東京大學邀請函為證，不過，邀請函載明柯傅堯2025年10月完成學業，所修業系所學位授予典禮3月24日在東京大學舉行，但柯文哲是否前往參與，不是儀式能否如期舉行的要件，也不會因此使柯傅堯無法順利取得學位。

合議庭認為，縱使柯文哲與柯傅堯間因緊密親屬關係而有親自到場參與的意願，不過，畢典儀式的「必要參與人」不是柯文哲，無法以柯文哲具有「親屬關係」、「父子情感」而有暫時解除禁令親自到場參加的必要。

裁定說，柯文哲提出日本東京大學邀請函作為聲請附件，但就相關行程規劃、是否提出相應的擔保都付之闕如，且聲請解禁的返國日為2026年3月25日，距離案子宣判日僅一日，且以我國目前的外交處境，與日本並無司法互助引渡機制。

裁定指出，若一旦准予柯文哲暫時解除限制出境，如果他無意返台，勢難確保後續刑事審判進行及相關刑罰執行，再考量檢方認為柯未提出能擔保避免逃亡的具體方案、與司法實務上通案作法不合等，應駁回柯的聲請案。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

陳智菡 畢業典禮 限制出境 柯文哲 東京大學 日本

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