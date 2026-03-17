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影／彰化員林上演警匪追逐 霹靂小組壓制2毒嫌偵辦中
彰化縣員林市今天下午2點多發生警匪追逐戰，海巡署與彰化縣警局員林警分局上演街頭圍捕毒販，嫌犯的車還被瓦斯車撞上，警方押下2名毒品嫌犯，據了解嫌犯車內還有槍械，目前正在清查偵辦中。
「好像在看電影」目擊民眾說，今天下午在員水路與山腳路聽到巨響，就看到霹靂小組的荷槍實彈在街頭把人壓制在地上，場面很嚇人。
據了解，今天下午是海巡署與員林警分局圍捕毒販，警車追毒蟲的車，嫌犯還闖紅燈逃避警方追捕，恰巧一輛瓦斯卡車要過路口，撞上嫌犯的車，在後方的警方緊急煞車，衝下車把2名車內嫌犯壓制。
除了有一名路人被波及擦傷送醫，其他人員無大礙，警方目前正在清查許姓嫌犯車內毒品，據了解車內也有槍械，擴大偵辦中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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