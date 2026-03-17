快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

新屋壯年啃老逆子不滿零用錢被砍 竟持鐵槌狂毆老父頭部釀命危

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園新屋有名正值壯年仍向老父伸手的黃姓男子，不滿父親縮減零用錢，2024年8月間某晚，趁黃父上下樓梯時，故意拉雙腳釀後摔撞頭，又持鐵鎚敲擊前額，並趁黃父逃向浴室，徒手勒頸拖行拿鐵鎚狂毆頭部打到無知覺，幸經繼母翌日清晨下班返家報警撿回一命，桃園地檢署依家暴殺人未遂罪起訴。

犯罪事實指出，現年41歲黃姓男子是被害老翁的兒子，2024年8月3日晚間7時餘，黃男因不滿父親縮減其生活費，情緒失控，在住處階梯處先拉扯父親雙腳，使老父向後摔倒撞擊頭部，隨後再度拉扯，造成頭部二度撞擊。

黃男接著拿八角鐵鎚攻擊父親前額，被害老翁負傷逃入浴室清理，仍遭逆子徒手勒頸拖出，持續徒手毆打頭部，又再以八角鐵鎚多次重擊，直到老父已無任何反應才停手回房間去。

隔日4日清晨7時，黃父現任的宋姓配偶下班返家，驚見丈夫全身是血、倒地不起，立即報警並呼叫救護車送醫，所幸經院方搶救後未釀死亡，診斷證明書顯示，黃父全身多處受傷，包括頭部撕裂傷、硬腦下出血及肋骨骨折等。

楊梅警方報請桃園地檢署指揮偵辦並查扣作案鐵鎚，黃男於偵查中坦承犯行，供述與被害黃父及證人證詞相符，另有驗傷診斷書、照片與扣押物證等佐證；檢方認定，黃男對直系血親尊親屬施以致命攻擊，已具殺人犯意，雖未造成死亡結果，仍涉犯加重殺人未遂罪，依法起訴並聲請沒收犯案工具。

桃園市新屋區福德街2024年8月3日晚間發生人倫慘劇，現年41歲黃男不滿零用錢遭銳減，趁老父上下樓梯之際，連續拉倒雙腳，釀被害翁連連撞傷頭，又對老父勒頸拖行，徒手、鐵鎚重擊老父頭部，直到失去知覺才停手，所幸未釀人命，桃園地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／擷自Google Map
桃園市新屋區福德街2024年8月3日晚間發生人倫慘劇，現年41歲黃男不滿零用錢遭銳減，趁老父上下樓梯之際，連續拉倒雙腳，釀被害翁連連撞傷頭，又對老父勒頸拖行，徒手、鐵鎚重擊老父頭部，直到失去知覺才停手，所幸未釀人命，桃園地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／擷自Google Map

延伸閱讀

國小女童控遭狼父溜上床侵犯 二審法官「1理由改判輕」

嫌4月大兒子哭鬧太吵...他拿抱枕悶死藏屍行李袋6年 最終確定要入獄

高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝撞傷對方妻兒

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

相關新聞

影／彰化員林上演警匪追逐 霹靂小組壓制2毒嫌偵辦中

彰化縣員林市今天下午2點多發生警匪追逐戰，海巡署與彰化縣警局員林警分局上演街頭圍捕毒販，嫌犯的車還被瓦斯車撞上，警方押下2名毒品嫌犯，據了解嫌犯車內還有槍械，目前正在清查偵辦中。

新屋壯年啃老逆子不滿零用錢被砍 竟持鐵槌狂毆老父頭部釀命危

桃園新屋有名正值壯年仍向老父伸手的黃姓男子，不滿父親縮減零用錢，2024年8月間某晚，趁黃父上下樓梯時，故意拉雙腳釀後摔撞頭，又持鐵鎚敲擊前額，並趁黃父逃向浴室，徒手勒頸拖行拿鐵鎚狂毆頭部打到無知覺，幸經繼母翌日清晨下班返家報警撿回一命，桃園地檢署依家暴殺人未遂罪起訴。

金門KTV喋血23歲男不治 警3小時內逮27歲嫌

金門金寧地區今天凌晨4點發生一起KTV酒後衝突演變成殺人命案，1名李姓男子與友人陳男相約唱歌，不明原因在包廂內發生衝突，李男竟持刀將陳砍成重傷，員警獲報趕抵現場，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，於上午7時宣告不治。

父墜谷亡兒疑涉加工自殺羈押 高大成：先查明案件動機

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治。因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。

影／大麻偽裝泰式香草茶蒙混闖關 保三警逮6嫌查扣642克大麻

保三總隊日前獲報自泰國郵寄來台的2件國際郵包中，夾藏4包重534公克的大麻。保三總隊會同雙北、台南警方發動5波查緝，逮捕35歲陳姓及34歲李姓等6名嫌犯，共計查獲大麻642公克、大麻煙彈80顆、K他命等證物，陳、李2人被依毒品罪羈押。

高雄女吸喪屍菸彈呆站路邊 員警關心發現是毒品通緝犯

高雄市前鎮區朱姓女子因機車沒油違停路邊，警方路過，發現她神情恍惚，上前盤查後，竟查出她是毒品通緝犯，並自機車置物箱查獲喪屍菸彈，逮捕她移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。