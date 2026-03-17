新屋壯年啃老逆子不滿零用錢被砍 竟持鐵槌狂毆老父頭部釀命危

桃園新屋有名正值壯年仍向老父伸手的黃姓男子，不滿父親縮減零用錢，2024年8月間某晚，趁黃父上下樓梯時，故意拉雙腳釀後摔撞頭，又持鐵鎚敲擊前額，並趁黃父逃向浴室，徒手勒頸拖行拿鐵鎚狂毆頭部打到無知覺，幸經繼母翌日清晨下班返家報警撿回一命，桃園地檢署依家暴殺人未遂罪起訴。

犯罪事實指出，現年41歲黃姓男子是被害老翁的兒子，2024年8月3日晚間7時餘，黃男因不滿父親縮減其生活費，情緒失控，在住處階梯處先拉扯父親雙腳，使老父向後摔倒撞擊頭部，隨後再度拉扯，造成頭部二度撞擊。

黃男接著拿八角鐵鎚攻擊父親前額，被害老翁負傷逃入浴室清理，仍遭逆子徒手勒頸拖出，持續徒手毆打頭部，又再以八角鐵鎚多次重擊，直到老父已無任何反應才停手回房間去。

隔日4日清晨7時，黃父現任的宋姓配偶下班返家，驚見丈夫全身是血、倒地不起，立即報警並呼叫救護車送醫，所幸經院方搶救後未釀死亡，診斷證明書顯示，黃父全身多處受傷，包括頭部撕裂傷、硬腦下出血及肋骨骨折等。

楊梅警方報請桃園地檢署指揮偵辦並查扣作案鐵鎚，黃男於偵查中坦承犯行，供述與被害黃父及證人證詞相符，另有驗傷診斷書、照片與扣押物證等佐證；檢方認定，黃男對直系血親尊親屬施以致命攻擊，已具殺人犯意，雖未造成死亡結果，仍涉犯加重殺人未遂罪，依法起訴並聲請沒收犯案工具。